Deutsches Branchen-Magazin zeichnete Georg Hiebls Weichselbrand aus

Die Redaktion des bekannten Magazins für Barkultur Mixology bewertet für jede Print-Ausgabe (sechs Mal im Jahr) Spirituosen und andere Bar-relevante Getränke. „Man kann sich dabei nicht selbst bewerben, sondern wir wurden von der Redaktion angeschrieben, ob wir mitmachen wollen und haben unseren Weichselbrand eingereicht“, berichtet Hiebl. Das war eine gute Entscheidung. Denn der Mostviertler holte sich mit seinem Produkt bei der Blindverkostung durch renommierte Fachleute den ersten Platz in der Kategorie „Very Good“ (90 bis 94 Punkte) vor bekannten Brennereien wie Reisetbauer aus Österreich oder Steinhäuser und Lantenhammer aus Deutschland.

„Ein sauberer, intensiver Sauerkirschbrand mit frischer, saftiger und leicht floraler Nase. Am Gaumen cremig und vollmundig, die ausgeprägte Frucht wird von Kirschblüten, Aprikosenkernen und etwas Bitterkeit begleitet. Das Finish ist langanhaltend und nussig“, lautete das anerkennende Urteil der Tester.

Wichtiger Erfolg für den deutschen Markt

Hiebl freut sich über diesen neuerlichen Erfolg für eines seiner Produkte. „Vor allem für den deutschen Markt ist die Wertung in diesem Magazin sehr wichtig“, erhofft er sich dadurch auch neue Kunden. Schon im Jahr 1997 hat sich der Haager entschlossen, mit dem landwirtschaftlichen Mischbetrieb (Schweine und Milchkühe, Most) aufzuhören und sich ganz auf die Produktion von Edelbränden zu konzentrieren. Dass das die richtige Entscheidung war, davon zeugt nicht nur die hervorragende Resonanz der Kunden, sondern das beweisen auch zahlreiche Auszeichnungen. Drei Mal wurde Hiebl bei der Destillata schon zum Edelbrenner des Jahres gekürt, und bei der Ab-Hof-Messe in Wieselburg holte er sich schon 18 Goldene Stamperl und viele andere Auszeichnungen.

„Für mich ist das Destillieren eine Leidenschaft. Mein Ziel ist es, den Charakter der Frucht in seiner Urform zu erhalten und ihn in meinen Edelbränden zu konzentrieren, damit eine perfekte Harmonie von Farbe, Duft und Geschmack entsteht“, sagt Hiebl. Seine Rohware bekommt er von Betrieben aus der Region, für exotischere Produkte kommen sie natürlich auch aus dem Ausland. 120 Brände und Liköre hat der innovative und experimentierfreudige Brenner inzwischen in seinem Sortiment. Darunter finden sich klassische Apfel- und Birnenbrände ebenso wie Gin und Vodka, aber auch ausgefallene Produkte wie etwa sein prämierter Gurkengeist, der bei den Kunden durchaus Anklang findet.

Neuer Schau- und Verkostungsraum

Hiebl bietet in seiner Destillerie auch regelmäßig Verkostungen an. Um den Kundinnen und Kunden seine Produkte künftig noch besser präsentieren zu können, errichtet er gerade einen neuen Schau- und Verkaufsraum, der im kommenden Jahr die Pforten öffnen soll. Hiebl freut sich immer über Gäste, „denn der schönste Lohn unserer Arbeit ist zu sehen, mit welcher Begeisterung unsere Kunden die Edelbrände und Liköre genießen.“