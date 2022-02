Kein Gestank mehr aus der Mülldeponie in St. Valentin

Vollbild

Abfälle der Aluschlackendeponie in Wr. Neustadt landeten im Vorjahr in der von der Brantner GmbH betriebenen Mülldeponie in der Wiener Straße. Ammoniak-geruch sorgte für Proteste von Anrainern in St. Valentin und St. Pantaleon-Erla. Die Anlieferung wurde damals gestoppt und nun endgültig beendet. Geschäftsführer Stefan Tollinger bestätigt den Stopp der Aluschlackenanlieferung.

