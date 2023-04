Familientag im Haager Tierpark

Von A wie Affen bis Z wie Zebras gibt es im Haager Tierpark viel zu besichtigen. Im Rahmen des Familientages am 30. April auch zu vergünstigten Eintrittspreisen für Inhaber des NÖ Familienpasses. „Mit dem Familientag im Tierpark Stadt Haag bieten wir den Familien in Niederösterreich, im Rahmen des 40-jährigen Jubiläums des NÖ Familienpasses, ein weiteres Programmhighlight und eine Erinnerung für ihr ‚Familienzeitalbum‘“, freut sich Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Der Eintritt am Familientag kostet für Inhaberinnen und Inhaber des NÖ Familienpasses nur 7,50 Euro pro Person. Wer noch keinen Familienpass besitzt, kann diesen online unter: www.familienpass.at oder vor Ort bei den Infoständen der NÖ Familienland GmbH beantragen. „Mit den Vergünstigungen und Veranstaltungsangeboten die der NÖ Familienpass bietet, können wir Familien in Niederösterreich entlasten, ihnen leistbare Ausflügen anbieten und so für entspannte Familienzeit sorgen“, betontTeschl-Hofmeister.

Bei Schlechtwetter findet der Familientag im Tierpark Stadt Haag am Sonntag, 7. Mai, statt.

NÖ Familienland GmbH-Geschäftsführerin Barbara Trettler und Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister mit NÖ Familienpass-Inhaberin Eva und ihrem Sohn Elias. Foto: NLK Pfeffer, Gerhard Pfeffer

