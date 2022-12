Drei neue PV-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden in Ernsthofen

Werbung

Photovoltaik und Nahwärme heißen die Schlagworte, denen man sich in Ernsthofen in nächster Zeit verstärkt widmen wird. So werden 2023 auf drei öffentlichen Gebäuden Photovoltaikanlagen mit insgesamt 140 kWp Leistung errichtet und ein Biomasseheizwerk wird geplant.

Bereits vor zwei Jahren setzte man sich mit der Thematik der PV-Anlagen näher auseinander und stellte Überlegungen an, welche Dächer dafür geeignet wären. „Wir haben dann drei Gebäude ins Auge gefasst“, erklärt der geschäftsführende Gemeinderat Franz Schwödiauer, der auf seinem Putenstall selbst eine große Anlage in Betrieb hat. „Die Dächer der Musikschule und des Bauhofes bei der Feuerwehr haben eine perfekt ausgerichtete Südfläche“, betont Schwödi-auer. Die größte Anlage mit 80 kWp wird allerdings auf der Stockschützenhalle entstehen, wo man auch Synergieeffekte mit der 50 Meter entfernten, großen Brunnenpumpe nutzen wird. „Die zwei Anlagen werden über eine Software miteinander kommunizieren. Der Brunnen wird nur dann gefüllt werden, wenn die PV-Anlage Strom liefert“, schildert Schwödiauer. Erweitert werden soll auch die bereits bestehende Anlage auf der Kläranlage.

Alte Nahwärmepläne werden nun weiterverfolgt

Ein wesentliches Thema sind auch PV-Anlagen auf Freiflächen. „Da sind wir als Gemeinde gefordert, ein vernünftiges Regelwerk zu erarbeiten“, erklärt Bürgermeister Karl Huber. Es wurde eine Studie ausgearbeitet, die dem Gemeinderat in der nächsten Sitzung präsentiert wird. Ähnlich der Energiegemeinschaft will man auch bei der Photovoltaik ein Genossenschaftsmodell etablieren.

Zweiter großer Schwerpunkt ist das geplante Biomasseprojekt. Hier wurde bereits im Jahr 2014 eine Studie entwickelt. „Damals war Nahwärme aber noch nicht wirtschaftlich, weil wir viel Gas im Ort haben und Gas damals noch billig war“, betont Schwödiauer. Das hat sich mittlerweile geändert, weshalb man die alten Pläne wieder aus der Schublade geholt hat und am alten Konzept weiterarbeitet. Musikschule, Kindergarten, Turnhalle, Musikheim, betreubares Wohnen, Pfarrheim, Pfarrhof und Gemeindeamt sollen künftig mit Biomasse geheizt werden.

Mögliche Standorte hat man bereits gefunden. „Ziel ist eine unterirdische Heizanlage, bei der man vom Gebäude nichts sieht außer dem Edelstahlkamin“, verrät Karl Huber. Vorstellbar sind mehrere, kleinere, dezentrale Anlagen und nicht nur ein großes Werk. Den Betrieb soll eine Genossenschaft übernehmen, bei der sich auch die Bauern aus Ernsthofen beteiligen. „Eine Realisierung ist frühestens im Herbst 2024 möglich“, betont der Bürgermeister.

