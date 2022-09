Gemeinde Ernsthofen: „Müssen die PV-Leistung vervielfachen“

„Mit der Photovoltaikanlage seinen eigenen Strom erzeugen“ lautete das Motto beim Informationsabend im Hotel Vösenhuber, zu dem die Gemeinde geladen hatte. Landtagsabgeordneter Anton Kasser und Energieberater Werner Brunmayr informierten bei der Veranstaltung zu den Themen Photovoltaik, Speicher und Energiegemeinschaften.

So leisten Photovoltaikanlagen einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zur Energiewende. Der erzeugte Sonnenstrom verursacht keinen nennenswerten CO₂-Ausstoß und reduziert die Strommenge, die vom Netz bezogen wird, und damit auch die Stromkosten. Energieberater Werner Brunmayr informierte über die wichtigsten Eckdaten zum Sonnenkraftwerk auf dem eigenen Dach: „Der Zeitpunkt zur Errichtung einer Photovoltaikanlage hat immer gepasst, sogar, als die Strompreise niedrig waren. Wenn man ein geeignetes Dach hat, sollte man sich jetzt wirklich Gedanken darüber machen“, betonte Brunmayr.

„Mit dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz, das im Vorjahr beschlossen wurde, ist es erstmals möglich, Energie in der Gemeinschaft zu erzeugen, zu verbrauchen und zu speichern. Anstatt nur passiv Strom zu nutzen, wird die Bevölkerung Teil der Energiewende“, motivierte GDA-Obmann Anton Kasser zur Bewusstseinsbildung für erneuerbare Stromerzeugung.

Auch die Gemeinde Ernsthofen wird weiter in den Ausbau von Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden investieren. „Um die Klimaziele zu erreichen, müssen wir bis 2030 die PV-Leistung auf den Dächern vervielfachen. Eine Photovoltaikanlage ist zudem größtenteils wartungsfrei, arbeitet geräuschlos und erzeugt im Betrieb keine Emissionen“, meinte Bürgermeister Karl Huber dazu. Mitmachen will die Gemeinde auch bei der in Gründung befindlichen Erneuerbaren Energiegemeinschaft Region Amstetten (kurz: EEG), für die sich jeder Bürger, Landwirt oder Gewerbebetrieb bis 31. Oktober unverbindlich vormerken lassen kann. Zu Jahresende werden auf Basis der Interessensbekundungen die Tarifberechnungen durchgeführt. „Man kann nichts verlieren. Je mehr Abnehmer und Produzenten sich voranmelden, desto besser und stabiler wird die Energiegemeinschaft laufen“, erklärte Kasser.

