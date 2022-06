Kirche in Wolfsbach wird renoviert

Werbung

Wolfsbach gilt gemeinsam mit Aschbach als Urpfarre der Region, vor 1.200 Jahren schon wurde dieser alte Siedlungsraum in einer Urkunde Ludwigs des Frommen erstmals genannt. Für das Jubiläumsjahr 2023 ist daher auch die Herausgabe einer Orts- und Pfarrgeschichte vorgesehen, die Pfarrer Pater Jacobus Tisch – er ist auch Seitenstettens Stiftshistoriker und Archivar – verfasst, nachdem es bislang keine umfassende historische Aufarbeitung gegeben hat. Ergänzend dazu verfasst der ehemalige Vizebürgermeister Josef Wagner einen Beitrag über die Zeit nach 1945, Anekdotenhaftes über „Wolfsbacher Legenden“ von Marianne Mitterer rundet dieses Buchwerk ab.

Seit Anfang Mai schon sichtbar aber sind die Gerüst- und Ausbesserungsarbeiten an der verwitterten Kirchenfassade, die seit 1975 so besteht und 2003 neu gefärbelt wurde; das Ziegeldach wurde im Jahr 2000 erneuert. Die Firma Stressler aus St. Johann wird die Erneuerungsarbeiten an der Fassade bis Anfang Juli abschließen, wobei nach Putzprobenentnahme durch das Bundesdenkmalamt nun eine Mineralfarbe mit längerer Haltbarkeit im Dreifachanstrich aufgebracht wird. „Dieser Anstrich soll mindestens 30 Jahre halten, das bringt einerseits eine zeitliche Verzögerung mit sich, es erhöht andererseits freilich auch die Materialkosten“, schildert der engagierte Pfarrer Pater Jacobus. Die Gesamtkosten werden sich auf etwa 110.000 Euro belaufen, wovon Bund und Land je 10.000, das Stift Seitenstetten und die Gemeinde Wolfsbach je 15.000 Euro zuschießen werden. Den Rest muss die Pfarre selbst mit Unterstützung durch die Frauenbewegung aufbringen.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.