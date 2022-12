Krippenbauerin Gerti Emerstorfer: Eine Meisterin ihres Fachs

Werbung

Bereits als Kind faszinierte Gerti Emerstorfer die Kunst des Krippenbauens. Aktiv dazu kam die gebürtige Ernsthofnerin jedoch erst kurz bevor sie 30 Jahre alt wurde. In Garsten musste damals eine Krippe restauriert werden und im Zuge dessen wurde ein zweitmonatiger Kurs im Krippenbauen angeboten. Daran nahm auch Emerstorfer teil und arbeitete somit erstmals an einem Werk.

Später war sie dann vermehrt in der Volkskultur Oberösterreichs aktiv und auf Empfehlung eines Freundes entschied sich Emerstorfer anschließend zur Ausbildung der Krippenbaumeisterin in Innsbruck. Diese nahm vier Jahre in Anspruch und endete mit einer Abschlussarbeit. Hier musste eigenständig eine Krippe gebaut werden, die anschließend abgenommen wurde. „In Tirol hat das Krippenbauen einen sehr hohen Stellenwert“, erklärt Gerti Emerstorfer.

Nach ihrer Ausbildung ging sie wieder zurück nach Linz, wo die frischgebackene Baumeisterin die „Linzer Krippenfreunde“ gründete, die mittlerweile 250 Mitglieder verzeichnen. Einige Zeit später kam Gerti Emerstorfer dann über Umwege zur Goldhaubengruppe in Ernsthofen, wo sie anschließend auch Obfrau wurde und dieses Amt bis heute innehat.

Bis ein Bauwerk fertiggestellt ist, dauert es ungefähr eine Woche. „In dieser Zeit arbeitet man aber sehr intensiv daran“, betont Gerti Emerstorfer. Was ihr an diesem Handwerk am meisten Freude bereite, sei die Welt, in die man sich während des Bauens einlebe. Die Ideen würden mit dem Arbeiten kommen und man müsse ein Herz sowie die Freude am Schaffen haben, so die Krippenbaumeisterin. Gerti Emerstorfer hat in ihrem Leben bereits ungefähr 100 Krippen eigenhändig angefertigt. Mittlerweile gibt sie Kurse in zwei Werkstätten in Oberösterreich, welche sich in Linz und im Schloss Weinberg befinden. Die gebürtige Ernsthofnerin brachte bis jetzt schätzungsweise 500 bis 600 Personen das Handwerk des Krippenbauens bei. Außerdem wurde sie vom Land Oberösterreich mit der Kulturmedaille Gold im Krippenbauen ausgezeichnet.

Nach pandemiebedingter Pause veranstaltet Gerti Emerstorfer heuer auch wieder die Ernsthofner Krippenroas, bei der in 160 Häusern in Fenstern, Hausnischen und Vorgärten mehr als 300 geschmückte Krippen zu bestaunen sind. Eröffnet wird diese am 20. Dezember um 16 Uhr in der Pfarrkirche.

