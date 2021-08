Der Förderverein St. Wolfgang lädt zum „Kultur-September 2021“ in Kanning ein. Am Programm stehen ein Musikkabarett mit Thomas Franz-Riegler und ein Konzert mit der Hofkapelle.

Nach „Endlich erwachsen?“, „Aundas“, „Jammast eh?“ und „Jo eh!“ wurde es für Thomas Franz-Riegler Zeit, mal eine Bilanz zu ziehen. Ginge es vielleicht doch noch etwas erwachsener? Wird denn immer noch zu viel gejammert? Die Themen, die er in seinen Programmen behandelt, sind zeitlos und haben dennoch oft ihr Ablaufdatum überschritten. Zehn Jahre nach seinem ersten Solo-Auftritt gibt es daher jetzt am Freitag, 10. September, um 19 Uhr ein Best Off zu sehen.

Ein Fixpunkt in allen Programmen war und ist die Veränderung und Wandlung im Leben. Nichts bleibt so wie es ist, auch wenn man sich das manchmal wünschen würde. Und so hat sich auch sein Zugang zur Musik in seinem Solo-Programm in den letzten Jahren verändert und man darf gespannt sein, welches Instrument mit auf die Bühne darf.

Eine Woche später am 17. September steht das Konzert „Wüde Fahrt“ mit der „Peter Mayer Hofkapelle“ am Programm. Diese ist freigeistig, nachdenklich, enthusiastisch, und lebenslustig. Gesungen wird auf Innviertlerisch, musiziert, was die Welt so hergibt, und getextet, was jeden berührt. Die Lieder werden von Peter Mayer komponiert und leben von seinen Begegnungen mit unterschiedlichen Musikszenen, von Österreich bis Los Angeles – und ist er mal nicht am Musikmachen, läuft er als Biobauer seinen Freilandschweinen hinterher.

Seit einigen Jahren schart er eine stets wechselnde Gruppe von hochkarätigen Musikern um sich: Michael Dumfart (Klarinette), Nora Mayer (Gesang und Percussion) und Andreas Jamnik (Steirische Harmonika). Raus kommt: ein überschwänglicher Sound der Lebensfreude!

Kartenvorverkauf am Gemeindeamt Ernsthofen unter 07435/ 845014. Es gibt auch ein Kombiticket für beide Veranstaltungen.