Neuer Standort für Hausärztin Michaela Sallinger

Seit 2018 ist Michaela Sallinger Hausärztin in Ernsthofen. Ab 8. November ist sie an ihrem neuen Standort in der Werkgarnerstraße 9 tätig. „Die Errichtungsarbeiten sind in den vergangenen Wochen zügig vorangeschritten und haben rund neun Monate gedauert“, schildert die Medizinerin.

Die neue Praxis umfasst fast 200 Quadratmeter und ist somit um etliches größer als die alte Ordination mit 80 Quadratmetern. Die moderne Praxis verfügt neben dem Haupteingang in die Ordination auch über einen eigenen Rettungseingang, der auch als Infektionseingang dient und ist somit hilfreich in Zeiten von Corona, damit die Leute im Warteraum geschützt bleiben. Die Praxis hat zwei Ordinationsräume, ein Labor, einen Eingriffsraum mit EKG, für Verbandswechsel und für kleinere chirurgische OPs sowie einen großzügig gestalteten Warteraum. Weiters gibt es eine Infusionsinsel für Schmerztherapie und einen Platz für Strom- und Ultraschalltherapie. „Ein besonderes Anliegen ist es für mich, dass die Ordination für Jung und Alt eine Wohlfühl-Atmosphäre ausstrahlt, während die Patienten bei mir in Behandlung sind“, berichtet Sallinger.

Die Errichtung der Ordination wurde von der Ärztin in Eigenregie durchgeführt, aber mit einem Baurechtsvertrag mit der Gemeinde abgesichert. Beim Bau wurde auch auf Nachhaltigkeit gesetzt, so wurde die Fassade etwa aus Holz errichtet. Die Investitionskosten belaufen sich auf rund 720.000 Euro.

Die Allgemeinmedizinerin hat die Ausbildung als Notärztin, in der chronischen Wundversorgung sowie der Geriatrie- und Palliativmedizin. Durch das sehr hohe Patientenaufkommen ziehen sich ihre Arbeitstage oftmals bis weit über die normalen Ordinationszeiten hinaus. Aber auch an ihren freien Donnerstagen ist die Ärztin aktiv, oft bei Palliativ-Visiten oder Sonderaktionen wie Influenza-Impftagen. „Eine besonders wichtige Rolle spielt dabei meine Assistentin Brigitta Simmer, die seit Beginn an in meiner Ordination tätig ist. Ohne ihren unermüdlichen Einsatz wäre vieles nicht machbar“, betont Sallinger.

„Ich könnte diesen Job auch nicht machen, ohne das große Verständnis meines Gatten und meiner beiden Kinder, die oftmals auf mich verzichten müssen. Sie haben mich in dieser intensiven Zeit besonders mental unterstützt. Vor allem danke ich auch meinem Bruder Martin, der mir bei der Bauorganisation zur Seite stand, und meinem Mann Klaus, der bei der Einrichtung beraten, geplant und ausgefertigt hat.“ Ihr Dank gilt auch Bürgermeister Karl Huber sowie dem geschäftsführenden Gemeinderat Manfred Gaßner, die sie bei diesem Projekt unterstützten.