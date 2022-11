Schlafcoach: „Die wichtigste Säule unserer Gesundheit“

Viele Menschen haben Schwierigkeiten beim Ein- oder Durchschlafen. Das kann zu Belastungen im Alltag führen. Nicole Karlinger-Pfusterschmid gibt wertvolle Tipps, und zeigt Möglichkeiten auf, um diesem Problem entgegenzuwirken.

NÖN: Warum interessiert Sie das Thema Schlaf?

Nicole Karlinger-Pfusterschmid: Durch meinen Job, als Beraterin für Bettware, bin ich immer mit Kunden zusammengekommen, die mir von Schlafstörungen erzählt haben. Ich selber leide schon seit meinen frühen Zwanzigern unter der Einschlafstörung, dem Restless-Leg-Syndrom. Und somit kam ich dann zu der Überlegung, dass ich anderen auch mit ihren Schlafproblemen helfen möchte. Danach fing ich an zu recherchieren, wo und wie man Schlafcoach wird.

Wie wichtig ist guter Schlaf? Welche möglichen Auswirkungen haben Schlafstörungen?

Karlinger-Pfusterschmid: Ich sehe Schlaf als die wichtigste Säule unserer Gesundheit. Man kann sich gut ernähren und Sport betreiben, aber wenn man nicht gut schläft, nützt das alles nichts. Schlafmangel wirkt sich auf unseren Körper und unsere geistige Gesundheit aus. Verdauungsbeschwerden, Konzentrationsschwierigkeiten, Herz-Kreislaufprobleme und sogar Depression sind nur ein paar mögliche Folgen von schlechtem Schlaf.

Welche Ausbildung haben Sie gemacht?

Karlinger-Pfusterschmid: Nach meiner Recherche im Internet fand ich ein Institut in Deutschland, das eine Ausbildung zum Schlafcoach anbot. Diese Ausbildung schloss ich mit einer Prüfung ab.

Wie viele Schlafcoaches gibt es und wie ist die Wertigkeit von Schlafcoaches in Österreich?

Karlinger-Pfusterschmid: Die Anzahl der Schlafcoaches in Österreich kann man, glaub ich, an zwei Händen abzählen. Im Leistungssport und bei den High-Performern ist es schon geläufig, sich zum Thema Schlaf coachen zu lassen. Hier hat man schon erkannt, dass sich guter Schlaf auf die Tagesleistung auswirkt. Bei uns Ottonormalverbrauchern kennt man das noch nicht so. Man nimmt es hin – ich schlaf halt schlecht.

Wie unterstützen Sie Menschen, die keinen guten Schlaf haben?

Karlinger-Pfusterschmid: Meine Arbeit liegt dann darin, mal zu schauen, woran liegt es, dass man schlecht schläft. Das ist so individuell wie jeder Einzelne von uns. Hier bekomme ich mit einem Schlafprotokoll und gezielten Fragen schnell einen Überblick. Dann geht es an die Ursachenbehebung. Diese kann schon ein paar Wochen dauern, da die Schlafstörung ja auch meistens schon länger anhält. Man kann nicht erwarten, dass man von heute auf morgen wieder gut schlafen kann. Hier muss der Coach mitarbeiten, sonst gibt es keinen Erfolg.

Welche Schlafstörungen gibt es?

Karlinger-Pfusterschmid: Die meisten Schlafstörungen sind die Ein- und Durchschlafstörungen. Wobei davon 80 Prozent selbst gemacht sind. Das heißt aber auch, dass man sie selbst wieder lösen kann.

Wie viele Menschen in etwa haben Schlafstörungen?

Karlinger-Pfusterschmid: Die letzten zwei Jahre haben stark dazu beigetragen, dass die Menschen schlechter schlafen. Die Sorgen und Ängste halten sie wach und lassen keinen abschalten. Die letzte Studie hat ergeben, dass seit Corona 30 Prozent, also jede beziehungsweise jeder Dritte, an einer Schlafstörung leidet.

Es gibt ja viele Ursachen für Schlafstörungen. Können Sie einen groben Überblick geben?

Karlinger-Pfusterschmid: Die meisten Schlafstörungen entstehen zum Teil durch falsche Schlafhygiene, Stress, Ängste und Sorgen. Aber auch Krankheiten, Traumata, Medikamente oder hormonelle Dysbalancen können uns schlechter schlafen lassen.

Wie viele Menschen sind schon mit Schlafstörungen zu Ihnen gekommen?

Karlinger-Pfusterschmid: Ich sehe mich als Unterstützung für Schlaflose, die meistens beim Hausarzt einmal ein Gespräch suchen. Dieser hat aber meistens nicht die Zeit, um auf alles einzugehen. Und man sollte ja auch nicht mit einer Pille das Symptom lindern, sondern langfristig die Ursache bekämpfen. Leider wissen viele Menschen noch nicht, dass es Schlafcoaches gibt, die helfen und sie bei ihren Schlafstörungen unterstützen können.

Wie kann man sich mit Ihnen in Verbindung setzen?

Karlinger-Pfusterschmid: Am leichtesten ist es auf meiner Homepage www.bessererschlaf.at vorbeizuschauen. Da kann man auch direkt ein kostenloses Gespräch buchen. Ich bin auch auf Facebook mit „Nicoles besserer Schlaf“ vertreten.

Gibt es in nächster Zeit Termine für Betroffene?

Karlinger-Pfusterschmid: Im November wird es ein online-Webinar zu dem wichtigen Thema „Schlaflos in den Wechseljahren“ geben. Die nächsten Volkshochschultermine sind im März. Da gibt es je einen in Amstetten, Perg, Steyr und St. Georgen/Gusen.

