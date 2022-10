Gospels erobern das Mostviertel

Wenn Malik Young, Chorleiter von „The 100 Voices of Gospel“, von 21. Oktober (Beginn 18.30 Uhr) bis 23. Oktober erneut unter dem Motto „Praise the Lord!“ ins Bildungshaus St. Benedikt kommt, um in bewährter Weise mit neuen und bereits bekannten Gospels die Teilnehmer in die Welt der „Black-Gospel-Tradition“ eintauchen zu lassen, dann garantiert das jede Menge Energie, Spaß und Freude am Singen. Teilnehmen können alle mit Chor- beziehungsweise Gesangserfahrung sowie Singbegeisterte ab 14 Jahren. Die Workshopsprache ist Englisch. Eine Anmeldung ist unter 07477-42885 erforderlich.

Von der Magie dieser Musik können sich dann am 23. Oktober ab 16 Uhr alle Interessierten in der St. Wolfgangskirche in Kanning überzeugen, wo der Chor des Workshops erstmals zu Gast sein wird. Am Klavier begleitet werden die Sänger von Hubert Samut aus Paris, der wie Young ebenfalls ein Profi auf dem Gebiet des Gospels ist. Veranstaltet wird das Konzert vom Förderverein St. Wolfgang/Kanning in Zusammenarbeit mit dem Bildungszentrum St. Benedikt und dem Jugendhaus Schacherhof in Seitenstetten.

