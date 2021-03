„Es ist wichtig, dass wir als Gemeinde eine gewisse Versorgung anbieten können“, sagt Bürgermeister Karl Huber. Das Projekt, das die Gemeinde nun in Kooperation mit Allgemeinmedizinerin Michaela Sallinger in Angriff nimmt, geht daher ganz in diese Richtung.

Im ehemaligen Gschwantnerhaus wird nämlich eine Tagesstätte für ältere Menschen entstehen. Auf dem Gelände neben der Feuerwehr und dem Bauhof wird aber auch Ärztin Michaela Sallinger ihre neue Ordination errichten, die in das bestehende Gebäude übergehen wird. So wird es einen Bereich geben, der sowohl von Besuchern der Tagesstätte als auch von den bei der Ärztin wartenden Personen genutzt werden kann. „Dieser Treffpunkt ist die Schnittstelle der beiden Gebäude, die auch einen gemeinsamen Eingang haben werden“, verrät der Ortschef.

Bei der Gemeinderatssitzung Ende März werden die Gewerke für den Umbau des Gschwantnerhauses vergeben. „Wir haben darauf geschaut, Firmen in der Region für das Projekt zu gewinnen. Die Baufirma wird die gleiche sein, die auch die Ordination errichtet. Das erleichtert die Abstimmung“, betont Huber. Das bestehende Gebäude muss so umgebaut werden, dass etwa Bewegungsräumlichkeiten, Ruheräumlichkeiten, Sanitäreinrichtungen und ein Büro Platz finden. Renoviert wird auch der erste Stock, dessen Nutzung aber noch nicht fix ist. „Es wird einen Ideenwettbewerb geben, was wir mit dem Obergeschoß machen. Ich könnte mir eventuell Räumlichkeiten für die Landjugend vorstellen“, erklärt Karl Huber. Ausgelegt ist die Tagesstätte für zehn Personen. Betrieben werden soll sie von einer diplomierten Fachkraft, die ein Team um sich bildet. Diese wird noch gesucht.

Praxiseröffnung für Oktober angedacht

200 Quadratmeter groß wird die Ordination sein, die Michaela Sallinger in Eigenregie errichtet. Besonderheit der modernen Praxis wird neben kurzen Wegen vor allem ein eigener Infektionseingang sein. „Er wird die meiste Zeit der Rettungseingang sein, ist aber auch hilfreich bei Corona. So kann ich Leute hereinholen, ohne die restliche Ordination zu gefährden“, schildert die Ärztin.

Sowohl bei der Ordination als auch bei der Tagesstätte setzt man auf Nachhaltigkeit. Die Ordination wird eine Fassade aus Holz bekommen, vorgesehen ist zudem eine Photovoltaikanlage, die am Gebäude der Tagesstätte geplant ist. „Wir sind eine Natur-im-Garten-Gemeinde. Das wird beispielsweise bei der Gestaltung des Parkplatzes und bei der Dachbegrünung miteinfließen“, erklärt Bürgermeister Huber.

Der Zeitplan, den man sich für das Projekt vorgenommen hat, ist durchaus sportlich. Die Übergabe der Praxis soll bereits im Oktober erfolgen. Dann soll auch die Tagesstätte in Betrieb gehen. Zielgruppe sind ältere Menschen, die zu Hause von ihren Angehörigen betreut werden und tageweise Beschäftigung und Tagesgestaltung brauchen können.