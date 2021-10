Die Außenarbeiten am Zubau in der Werkgarnerstraße, in dem eine Arztpraxis entsteht, sind beinahe abgeschlossen. Im Innenbereich wird als Nächstes die Einrichtung umgesetzt. Dann sollte einem Umzug von Ärztin Michaela Sallinger nichts mehr im Wege stehen. „Ende Oktober sollte außen alles fertig sein, auch ein großer Teil der 23 Parkplätze. Anfang November erfolgt dann die Umsiedelung, und die Praxis wird den Betrieb aufnehmen“, berichtet Bürgermeister Karl Huber über die Baufortschritte.

Fünf Bewerber für die Tagesbetreuungsleitung

Etwas länger wird man sich noch für die Öffnung der Tagesbetreuungsstätte für ältere Menschen gedulden müssen. Anvisiert wird hier die Inbetriebnahme mit Anfang des kommenden Jahres. Derzeit sucht die Gemeinde noch nach einer Leiterin. Fünf Personen haben sich beworben. Die noch zu bestimmende Leiterin soll dann gemeinsam mit der Gemeinde ihr Team für die Tagesbetreuung zusammenstellen. „Ende Oktober soll die Leitung fixiert sein. Wir brauchen dann sicher ein engeres Team mit fünf Personen und dazu noch weitere Hilfskräfte“, erläutert Huber. In welcher Form die Stätte betrieben wird, steht indes noch nicht fest. Das könnte von der Gemeinde oder von einem zu gründenden Verein übernommen werden. Die Informationsveranstaltung im September habe, wie Huber unterstreicht, jedenfalls gezeigt, dass einiges Interesse am Besuch der Tagesbetreuungsstätte vorhanden ist. Für zehn Personen wird es hier Platz zum Aufenthalt und zum gemeinsamen Austausch geben.

Wert wird bei der Errichtung übrigens auf Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit gelegt. So entsprechen etwa die Parkplatzgestaltung und auch die Fassadengestaltung den „Natur im Garten“-Kriterien. „Das bedeutet, dass wir unter anderem auf natürliche Beschattung durch Bäume, Fassadenbegrünung und Pflastersteine mit natürlicher Versickerung setzen“, führt Huber aus.

Für den Jugendraum, der im 1. Stock des Altbaus entstehen wird, ist man weiters gerade dabei, Pläne auszuarbeiten, wie dieser aussehen könnte.