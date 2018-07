Es ist ein ungewohntes Bild. Nichts erinnert mehr an das berühmteste Bauwerk Ernsthofens. Dort, wo früher die über die Landesgrenzen hinaus bekannte Wikinger-Tanzbar stand, befindet sich zur Zeit nur eine große, leere Schotterfläche samt meterhoher Mauer. Ab September wird am Ortseingang von Ernsthofen dann aber wieder fleißig gebaut werden, denn die Bau- und Siedlungsgenossenschaft Waldviertel errichtet am ehemaligen Wikinger-Standort den Wohnpark Wikinger.

Der Name Wikinger bleibt erhalten

„Es werden 30 Wohnungen entstehen. Die Hälfte für Junges Wohnen, die andere Hälfte für Betreutes Wohnen“, erläutert Bürgermeister Karl Huber die Pläne für den Neubau. Da alle Wohnungen mit 60 Quadratmetern baugleich sein werden, könne man aber je nach Bedarf mehr oder weniger Wohneinheiten für die jeweilige Wohnform anbieten, betont Huber.

Dass in Ernsthofen weiterer Bedarf für Betreutes Wohnen besteht, wurde mittels Fragebögen bereits im Jahr 2015 ermittelt. „Es gibt eine Liste von Interessierten und auch schon einige Anfragen“, erklärt Huber. Eine weitere Umfrage oder eine Informationsveranstaltung, mit der man das Projekt auch im benachbarten Oberösterreich bewerben will, ist geplant.

Baubeginn im September

Für die Betreuten Wohneinheiten hat man in Ernsthofen ein ganz besonderes Modell ins Auge gefasst. „Wir wissen aus Erfahrung vom letzten Betreuten Wohnen, dass die Menschen beim Einziehen meist noch sehr rüstig sind. Zehn Jahre später wohnen einige dann mit einer 24-Stunden-Hilfe in einer kleinen Wohnung. Daher gab es die Überlegung, ob es nicht möglich ist, eine der Wohnungen für eine 24-Stunden-Pflegekraft zu mieten, die dann mehrere Bewohner betreuen könnte“, konkretisiert Huber ein Modell, das es in der Form bisher noch nicht gibt.

„Diese Lösung wäre billiger für die zu Betreuenden und auch für das Land“, unterstreicht der Bürgermeister die Vorteile. Ob sich das Modell realisieren lässt, wird zur Zeit in Gesprächen mit dem Land eruiert. „Es muss abgeklärt werden, ob dieses Modell so überhaupt möglich ist und wie es mit der Förderung seitens des Landes aussieht“, berichtet Huber.

Der Baubeginn für den Wohnpark Wikinger ist jedenfalls für September anvisiert. Mit einer Bauzeit von rund 14 Monaten ist laut Bürgermeister zu rechnen.