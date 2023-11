Wolfsbacher Kohlrabi – deformiert, aber gesund!

Zeichnungen in Kräuterbüchern als sichere Belege gibt es im 16., Hinweise auf plattrunde Sprossknollen aus dem Mittelmeerraum erst im 18. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert aber ist der Kohlrabi im deutschsprachigen Raum als typisch „deutsches Gemüse“ besonders verbreitet, sodass der deutsche Name sogar in den englischen, russischen oder koreanischen Sprachgebrauch übernommen wurde. Der Kohlrabi gehört zu den Zuchtsorten des Gemüsekohls, eigentlich heißt er auch „Oberrübe“, weil er im Gegensatz zu anderen Rüben über der Erde wächst; verzehrt wird ja nur diese oberirdische Knolle.

Die Form kann kugelig, plattrund oder oval sein, sie ist der gestauchte, verdickte Hauptspross der Pflanze. Als Durchmesser – je nach Sorte – wird zwischen 5 und 20 Zentimeter angegeben, den die in der Gärtnerei Schachner in Wolfsbach geerntete Knolle jedenfalls eindeutig überschritten hat.

„Die größten Sorten heißen Gigant oder Superschmelz“, weiß Monika Kirchweger als Gärtnerin zu berichten, und hebt auch gleich noch den Mineralstoff- und Vitamin-C-Reichtum hervor. Die EU verlangt für die Güteklasse I gut geformte Knollen ohne Risse und Schalenfehler, für die Klasse II sind leichte „Fehler“ der Form und Farbe sowie auch leichte Risse und Beschädigungen zulässig. Wie der Kohlrabi am Foto einzuordnen wäre, bleibe dahingestellt, ist auch unwichtig; jedenfalls eignet er sich bestens für den Verzehr für Abnehmwillige und all jene, die sich gesund ernähren möchten!