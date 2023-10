Volksschule Langenhart: „Ein Ort des Lernens und Wachsens“

Viele strahlende Gesichter sah man am Freitag in der Volksschule/Brückenschule Langenhart. Bei der Eröffnungsfeier des Um- und Zubaus würdigten die zahlreichen Gäste das gelungene Projekt. „Eine Investition in die Bildung bringt noch immer die besten Zinsen“, sagte Stadträtin Andrea Prohaska und dankte allen Beteiligten für die erfolgreiche Umsetzung. Innerhalb von 14 Monaten wurden die Arbeiten abgeschlossen.

Prohaska freute sich auch, viele Ehrengäste begrüßen zu können. Darunter Nationalratsabgeordneten Andreas Hanger, Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, die Direktorinnen Barbara Aschauer (Volksschule) und Karin Knogler (Brückenschule) sowie Architekt Hermann Mick und seitens der Bildungsdirektion Schulqualitstmangerin (SQM) Christine Schmutz und Pfarrer Rupert Grill.

„Erfüllt die modernen pädagogischen Standards“

Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr, selbst früher Schülerin an der VS Werkstraße, die nun in VS Langenhart umbenannt wurde, sprach von einem „tollen Flair“, das an der Schule herrsche. „Das Ziel war eine Raumerweiterung, die Dachsanierung war eine Notwendigkeit. Der Umbau erfüllt die modernen pädagogischen Standards“, unterstrich sie. Wichtiges Ziel sei auch Barrierfreiheit und ausreichend Platz für die ganztägige Betreuung gewesen.

Dank sprach sie dem Land Niederösterreich für die finanzielle Unterstützung, dem Architektenbüro Mick/Mittermayr und den ausführenden Firmen für die gute Abwicklung aus. Auch bedankte sich die Bürgermeisterin bei den Direktorinnen und Lehrkräften sowie den Schülerinnen und Schülern für ihr Verständnis während der Umbauarbeiten. Nicht zuletzt würdigte Suchan-Mayr das Engagement von Stadträtin Andrea Prohaska, die „jeden Tag mehrere Stunden für das Projekt tätig war.“ „Es soll ein Ort zum Lernen, zum Entdecken, zum Wachsen sein“, brachte Suchan-Mayr auf den Punkt.

„Trotz der Herausforderungen konnten alle Arbeiten erledigt werden. Dank an alle beteiligten Unternehmen und Stadträtin Andrea Prohaska für die vorbildliche Unterstützung. Besonderer Dank geht an die Seele des Hauses, Schulwart Manfred Dorfmayr“, ergänzte Architekt Hermann Mick.

Höchste Flexibilität war gefordert

Generell war Schulwart Manfred Dorfmayr der besondere Held des Tages, dessen Engagement in mehreren Redebeiträgen vor den Vorhang geholt wurde. Er selbst kam ebenfalls zu Wort und unterstrich, dass es Teil seines Lebens geworden sei, die Schule zu betreuen. „Kein Tag ist wie der andere und viele engagierte Menschen tragen dazu bei, dass dieses Haus so dasteht wie jetzt. Während der Arbeiten war höchste Flexibilität gefordert. Das kann man leisten, wenn Menschen einem den Rücken stärken“, sagte Dorfmayr und zählte die vielen Helferinnen und Helfer auf, dank derer es gelang, die „enorme Herausforderung“ zu bewältigen.

„Vielen Dank an Stadträtin Andrea Prohaska für die direkte Zusammenarbeit und das Miteinander. Hier drinnen steckt viel Herzblut von dir, ich wünsche allen viel Freude in diesem Gebäude“, sagte der Schulwart.

Immer wieder sorgten bei der Feier Musikstücke sowie Gesangsauftritte des ehemaligen Schülers in Langenhart, Matthias Schafelner (15), für Auflockerung zwischen den Redebeiträgen. Außerdem dankte Stadträtin Prohaska zahlreichen Beteiligten mittels kleiner Anerkennungen.

Zum Abschluss hatten dann die Schülerinnen und Schüler ihren großen, gesangsstarken Auftritt, bevor der Festakt mit einer Segnung durch Pfarrer Rupert Grill seinen Abschluss fand.

Weitere Stimmen

„Es sind tolle Leistungen, die hier erbracht wurden. Der Raum ist einer der wichtigsten der Pädagogen, das wurde hier optimal umgesetzt. Hier können die Werte der Schule wie Eigenverantwortung, Wertschätzung, Demokrativerständnis bestens vermittelt werden.“

SQM Christine Schmutz

„Ich gratuliere zur Umsetzung dieses ehrgeizigen Plans. Hier wurde eine zukunftsorientierte Schule mit einem hochwertigen Energiekonzept und einem hochwertigen pädagogischen Konzept errichtet. Das Konzept der Brückenschule und einer inklusiven Schule ist ganz wichtig, mit guter Infrastruktur ist das möglich, die Kinder gut zu beschulen.“

Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig

„Gemeinden haben unglaublich viele Aufgaben, als Schulerhalter gilt es, Schule gut umzusetzen. Eine inklusive Schule ist im Ansatz ein tolles Konzept, der Erfolg hängt vor allem von den Pädagogen ab. Es ist klar, dass es bei Bildungseinrichtungen ein Ganztageskonzept in Abstimmung mit den Eltern braucht.“

Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger

„Es wurde Raum geschaffen für Kinder, die unsere Zukunft gestalten. Vor allem wurde darauf geachtet, viel Freiraum zur Verfügung zu stellen. Wichtig waren flexible Möbel, schöne helle Räume und dass wir bei der Digitalisierung bestens ausgestattet sind.“

Die Direktorinnen Karin Knogler und Barbara Aschauer