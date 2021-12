Haag: Rosehill Foodpark öffnete seine Pforten

Sie ist die modernste Autobahn-Raststation Österreichs. Eröffnet wurde der Rosehill Foodpark an der Westautobahn bei Haag vor Weihnachten, Corona-bedingt aber ohne große Ankündigung und ohne offizielle Feier.

Was die Besucher erwartet, ist ein gänzlich neues Konzept – mit mehreren Marken wie Burger King, Rosenberger oder Coffeeshop Company – unter einem Dach. „Auslöser für die Entwicklung des Rosehill Foodparks war die Erkenntnis, dass das bestehende Gastronomieangebot auf Österreichs Autobahnen bereits seit Jahren nicht mehr zeitgemäß ist. Baulich befinden sich die heimischen Raststätten in einem teils maroden Zustand. Vor allem aber die Qualität der Speisen, überteuerte Preise, lange Zubereitungszeiten sowie der Zustand der WCs werden den Ansprüchen einer modernen, immer schnelllebigeren Gesellschaft nicht mehr gerecht“, betont Hartmut Graf, CEO der TQSR Group. Das will man mit dem Rosehill Foodpark nun ändern. Innovation zieht sich hier durch sämtliche Bereiche. Betrieben durch eine Photovoltaik-Anlage, verfügt das Multimarken-Restaurant zudem über digitale Bestellterminals sowie hochauflösende, digitale Menü-Boards und Infoscreens mit aktuellen Wetter-News.

ÖGK Anzeige Rauchfrei mit dem Onlinekurs der ÖGK

Der Name „Rosehill“ ist eine Hommage an die Marke Rosenberger, die über Jahrzehnte die österreichische Autobahnlandschaft geprägt hat hartmut graf CEO der TQSR Group

Das Konzept des Rosehill Foodparks fußt in seinen Grundzügen auf dem „Fast Casual Dining“-Ansatz und verbindet frische und qualitativ hochwertige Produkte mit dem Geschwindigkeitsaspekt der Quick Service-Systemgastronomie. Eine Vielzahl der Speisen wird dabei frisch vor den Augen der Gäste zubereitet.

Im Zuge der Entwicklung des Foodparks hatte die TQSR Group umfangreiche Studien durchgeführt, um die Bedürfnisse der Gäste herauszufinden. „Hierbei hat sich gezeigt, dass sowohl Burger- als auch Kaffeekreationen ein absolutes Must-have sind. Ziel der Markenvielfalt soll sein, jedem Teil der Bevölkerung ein passendes Angebot zu unterbreiten“, erklärt Graf. Ein wichtiger Teil des Konzepts bleibt die Gastronomiemarke Rosenberger, deren Speisensortiment traditionell österreichische Küche sowie ein umfangreiches Frühstücksangebot umfasst. „Der Name „Rosehill“ ist eine Hommage an die Marke Rosenberger, die über Jahrzehnte die österreichische Autobahnlandschaft geprägt hat“, sagt Graf zur Namensentwicklung der Raststation. Komplettiert wird das Angebot durch zwei eigens gegründete Newcomermarken, die italienische Küche und bewusste, kalorienarme oder vegane Ernährung anbieten.

Mindestens ebenso wichtig wie das gastronomische Angebot sind für Reisende auf Österreichs Autobahnen die WC-Anlagen. Hier hat die TQSR Group mit The LOO eine Eigenmarke entwickelt, deren Konzept sich durch echtes Islandmoos, Raumbeduftung und Musikbegleitung auszeichnet und einen Besuch somit zum Wohlfühlerlebnis werden lässt.

Der Rosehill Foodpark in Haag ist für die TQSR Group der Start einer österreichweiten Expansion. Für 2022 ist bereits die Eröffnung dreier weiterer Foodparks geplant. So sollen im kommenden Jahr die Standorte in St. Pölten, Eisentratten und Hohenems umgewandelt werden. Ziel ist es, sämtliche bestehende Rosenberger-Standorte in den kommenden zwei bis drei Jahren in Rosehill Foodparks umzugestalten.