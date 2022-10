Kindergarten in Haidershofen: Geschützter Ort für die Entfaltung

Viele Gäste und Kinder kamen zu diesem Fest. Tanz- und Gesangseinlagen gab es von den Kindergartenkindern sowie den Schülern der Mittelschule Haidershofen. Der Musikverein Haidershofen umrahmte das Fest musikalisch. In seiner Begrüßungsansprache bedankte sich Bürgermeister Manfred Schimpl bei allen, die dieses Projekt mitgetragen haben, sowie beim Land NÖ, in Vertretung durch Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Kindergarten-Leiterin Ursula Rockenschaub, war erfreut und bedankte sich in ihrer Rede für die schöne neue Anlage. Diese soll ein geschütztes Umfeld sein und ein Ort, wo sie sich die Kinder entfalten können. Abschließend folgte die Segnung von Pater Georg und die Besichtigung des neuen Areals durch alle Gäste.

