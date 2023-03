Rotes Kreuz Haag: Second Hand für den guten Zweck

Das Rote Kreuz Haag hat am vergangenen Donnerstag in der Höllriglstraße 4 mit einem Late Night Shopping einen neuen Henry-Laden eröffnet. Leiterin des Ladens ist die Bezirksstellenleiter-Stellvertreterin Christina Oberleitner. „Früher war hier eine Glaserei. Die Stadtgemeinde Haag ist bei der Standortsuche aktiv auf uns zugekommen“, berichtet Bezirksstellenleiter-Stellvertreter Dominik Fellinger.

Bei der Eröffnung waren neben dem Führungsteam und Mitarbeitern der Bezirksstelle Haag auch der Präsident des österreichischen Rot-Kreuz-Landesverbands Niederösterreich, Josef Schmoll, der Landesdirektor der Gesundheits- und Sozialen Dienste (GSD), Hannes Buxbaum, Bereichsgeschäftsführer Mostviertel Dominik Binder, Bürgermeister Lukas Michlmayr und Amtskollege Michael Strasser aus Haidershofen anwesend. Pfarrer Helmut Prader segnete den neuen Henry-Laden.

Die Waren im Second Hand-Geschäft stammen aus Spenden, die jederzeit zu den Öffnungszeiten (siehe Infobox) abgegeben werden können. Der Erlös geht an das Rote Kreuz. Im ersten Raum sind Erwachsenenkleidung und Schuhe untergebracht. Im zweiten Raum befindet sich die Kinderabteilung mit Spielsachen, Spielen und Kinderbüchern sowie die Umkleidekabinen. Ein Raum weiter ist die Bücherecke für Erwachsene untergebracht. Pro Tag ist ein Team von vier ehrenamtlichen Mitarbeitern anwesend, das die Warenspenden entgegennimmt. Schmutzige Kleidung wird gewaschen, defekte Waren werden repariert oder notfalls aussortiert. Spender können auch Flohmarktware wie Geschirr abgeben. Elektrogeräte werden jedoch nicht angenommen. „Wir halten die Preise sehr niedrig. Es darf aber grundsätzlich jeder bei uns einkaufen“, erklärt Fellinger.

Wer Interesse an einer Mitarbeit im Haager Henry-Laden hat, kann sich unter der Nummer 059/14451656 oder per Mail an haag@n.roteskreuz.at melden.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.