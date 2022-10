Geglückter Start für Tagesstätte in Ernsthofen

Seit der Vorwoche befindet sich die neue Tagesstätte für Senioren in Ernsthofen im Probebetrieb. Die ersten Gäste haben das Angebot bereits genutzt. Am ersten Tag (Montag) kamen sieben Besucherinnen und Besucher, am Dienstagvormittag waren es vier Personen. An den noch bis Ende Oktober laufenden Kennenlerntagen ist das Haus übrigens täglich von 8 bis 15 Uhr geöffnet. Einzige Ausnahme: am Mittwoch ist noch geschlossen. „Wir wollen die Zeiten aber ausweiten, da das Angebot sehr gut angenommen wird“, erklärt Astrid Mühlberger. Sie hat die Leitung der Tagesstätte übernommen, war zuvor bereits 20 Jahre in der Pflege und Wohngruppenleiterin in Hörsching. „Der große Vorteil der Tagesbetreuung ist, dass die Angehörigen entlastet werden und die Seniorinnen und Senioren kommunikativer werden. Die sozialen Kontakte werden gefördert und wir zielen auch auf die Feinmotorik ab“, erzählt die Ernsthofnerin. In diesem Bereich habe man schon ab dem zweiten Tag Fortschritte gesehen.

Training für den Körper und den Geist

Auf die Gäste wartet ein abwechslungsreiches Angebot, inklusive Gymnastik, Bewegungsübungen und Gedächtnistraining. Drei Mitarbeiterinnen, wobei stets zwei im Dienst sind, beschäftigen die Seniorinnen und Senioren. Das Mittagessen wird durch Essen auf Rädern bereitgestellt. In der Tagesstätte treffen sich Personen, die das Regelpensionsalter erreicht haben mit mindestens Pflegestufe eins. Die Kosten richten sich nach der Pflegestufe und reichen von 15 bis 32 Euro pro Tag, inklusive Essen.

Erfreut über den Start zeigt sich auch Bürgermeister Karl Huber. „Es ist so geworden, wie das geplant wurde. Auch der Empfangsbereich als eine Art Kaffee. Diesen können auch Menschen, die in der Ordination nebenan warten, nützen und auf ein Gespräch vorbeikommen“, schildert er. Nun wolle man auch auf die Bewohner der zwei umgesetzten Bauprojekte mit Betreutem Wohnen zugehen und das Haus, das auch als Beratungsstelle bei Fragen, etwa zum Pflegegeld fungieren soll, präsentieren. „Es ist im Zentrum und sehr gut erreichbar. Wichtig war uns außerdem, dass wir als Natur-im-Garten-Gemeinde großes Augenmerk auf eine „grüne“ Gestaltung des Gartens gelegt haben. Auch eine Fassadenbegrünung kommt“, sagt Karl Huber weiters.

