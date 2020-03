Michlmayr wendet sich nun in einem Informationsschreiben an die Bevölkerung von Haag. "Dass die Krise an uns nicht spurlos vorübergeht, war abzusehen. Der erste offiziell bestätigte Fall führt auch in unserer Gemeinde zum Nachdenken. Daher werde ich Sie auch bei weiteren Fällen in regelmäßigen Abständen immer wieder informieren. Bitte achten Sie bei der Verbreitung von Informationen auf den Wahrheitsgehalt", schreibt der Stadtchef.

Die Behörde, so Michlmayr, habe alle entsprechenden Maßnahmen gesetzt und die betroffene Personen informiert. Die Bezirkshauptmannschaft habe auch bereits soweit möglich, diejenigen Personen erhoben, die mit dem „Infizierten“ in den letzten Tagen in Kontakt waren. Diese seien umgehend kontaktiert und unter häusliche Quarantäne gestellt worden.

Die Familienmitglieder selbst, die von dem positiven Test natürlich als erste erfuhren, haben selbst das unmittelbare Umfeld des Patienten informiert.

Der Ortschef tritt in seinem Schreiben entschieden der brodelenden Gerüchteküche im Ort entgegen und präsentiert die Fakten wie folgt: