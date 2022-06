Wallfahrt mit dem Bike von Strengberg nach Admont

Werbung

Am kommenden Sonntag, 12. Juni, findet erstmals eine Strengberger Motorradwalllfahrt statt. Organisiert wird diese von Pfarrer Helmut Prader. Er lud in den vergangenen Jahren als Pfarrer von Neuhofen zur Veranstaltung. Durch seine Tätigkeit als Pfarrer von Haag und Strengberg – seit September 2021 – findet die Motorradwallfahrt hier statt.

Pfarrer Prader selbst ist ebenfalls gerne auf zwei Rädern unterwegs. „Seit jeher haben mich Motorräder fasziniert und so war es auch selbstverständlich, dass ich mit dem Autoführerschein auch gleich den Motorradschein gemacht habe“, erklärt Helmut Prader zu seinem Hobby. Während seiner Studienzeit in Rom sei er dann fünf Jahre lang fast täglich mit einem Roller unterwegs gewesen. „Als ich dann Pfarrer in Neuhofen wurde, war immer wieder Thema, welche Wallfahrten möglich wären. So bin ich dann auf die Idee gekommen, 2008 mit diesen Wallfahrten zu beginnen. Die Motorradwallfahrten ermöglichen auch, dass Leute mit einem Priester in Kontakt kommen, die sonst eher weniger Kontakt mit der Kirche haben“, schildert der Pfarrer weiter. Auf diese Weise sei er „einer von ihnen“. Manche Barrieren würden so wegfallen und es ergeben sich immer wieder intensive Gespräche und seelsorgliche Begleitungen.

Die Faszination am Motorradfahren ist, dass damit eine gewisse Freiheit verbunden ist. Es ist die Faszination von sehr viel Leistung in einer Hand, um etwa in einer Art zu beschleunigen, wie es kaum einmal mit einem Auto möglich wäre.

Die Wallfahrt führt heuer nach Admont

In Neuhofen führte Prader mit dem Motorradclub und seinen 30 Mitgliedern jährlich die Wallfahrt durch. „Dabei haben wir jedes Mal ein anderes Ziel gesucht. Das Kriterium war, dass die Gesamtstrecke 220 Kilometer nicht überschreiten soll“, erklärt er. Als Ziele machte man sich so bereits auf den Weg nach Mariazell, Göttweig, Maria Dreieichen, Schlierbach, Windischgarsten, Maria Laach, Maria Taferl, Frauenstein bei Molln, Schönbach oder Schloss Rosenau. Von Strengberg aus geht es am Sonntag übrigens nach Admont.

