Das Vorhaben „Fernwärme für Ertl“ wurde am vergangenen Montag gewerbeverhandelt. Einem Bau der Anlage steht nun nichts mehr im Wege. „Wir haben noch einige Abnehmer gebraucht, es ist für uns auch eine wirtschaftliche Herausforderung“, begründet Betreiber Paul Latschenberger von der Seitenstetten Fernwärme GmbH die Verzögerung.

Nun ist es allerdings fix: 16 Liegenschaften – darunter die öffentlichen Gebäude der Gemeinde (Schule, Gemeindeamt), der örtliche Nahversorger Lohnecker, das Gasthaus Lohnecker, das Schuhhaus Schlögelhofer sowie die Doppelhausanlage Kirchberg/Wagram – werden an das Fernwärmenetz anschließen.

Rund 1,1 Millionen Euro wird die Seitenstetten Fernwärme GmbH in die Anlage in Ertl investieren. Dafür wurde ein Grundstück oberhalb des Friedhofs angekauft. Der Spatenstich ist für den 10. Juli festgesetzt, der Bau des Heizwerks soll während der Sommermonate erfolgen, parallel dazu werden die Leitungen zu den einzelnen Abnehmern gegraben. „Spätestens im August wollen wir provisorisch mit einer mobilen Variante in Betrieb gehen, weil die Doppelhäuser ausgeheizt werden müssen“, sagt Latschenberger.

Leitungslänge ist für Anschluss entscheidend

Sollte sich künftig der eine oder andere Hausbesitzer entscheiden, an das Fernwärmenetz anschließen zu wollen, sei das im Ortsgebiet grundsätzlich kein Problem. „Wir haben Reserven eingeplant. Leider gibt es mehrere Interessenten, die außerhalb unserer Reichweite liegen“, bedauert Latschenberger. Die Leitungslänge sei an einen gewissen Verbrauch gebunden.

Beliefert wird das Fernwärmeheizwerk künftig aus der Region. „Einen Vertrag dafür haben wir mit der Hackguterzeugung Krenn, die Hackgut von regionalen Lieferanten bezieht, abgeschlossen“, informiert Latschenberger.

Umweltgemeinderat Manfred Kalkgruber ist sehr über diese positiven Entwicklungen erfreut. „Mich hat immer gestört, dass in Ertl 90 Prozent der Haushalte mit Erdöl heizen. Wir sind eine waldreiche Gegend und die Bauernschaft hat viele ungenützte Ressourcen. Mit dem Betrieb der Fernwärmeanlage wird sich das ändern. Wir ersparen uns dadurch im Jahr rund 120.000 Liter Erdöl“, betont Kalkgruber.

Per Gemeinderatsbeschluss bekennt sich Ertl zum e5-Programm, das heißt, dass die Gemeinde aktiv zum Klimaschutz beitragen will. „Mit der Fernwärme ist uns ein guter Schritt als Auftaktprojekt gelungen“, sagt Bürgermeister Josef Forster. Die Gemeinde

verlegt übrigens im Zuge der Grabungsarbeiten für die Heizungsrohre auch Leerrohre für eine künftige Glasfaserleitung mit.