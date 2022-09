Landjugend Behamberg absolvierte Projektmarathon erfolgreich

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

„Zwa neiche Hittal für unsare Zwerg, in de Kindergärten vo Behamberg“ lautete das Projekt, das die Landjugend am Wochenende im Rahmen des Projektmarathons zu gestalten hatte. Konkret waren als Erweiterung zum Projekt im Vorjahr diesmal bei den Kindergärten am Daxberg und in Ramingdorf neue Spielhütten zu errichten. Jene in Ramingdorf wurde sogar mit einem Wackelsteg versehen.

Aufgeteilt auf sieben Gruppen stürzten sich insgesamt 47 Landjugendmitglieder in das arbeitsreiche Wochenende. Im Bauhof wurde fleißig geschnitten, geschliffen, gehobelt und geschraubt und bereits am späten Freitagabend konnte man die Gleichenfeier für die erste Hütte feiern. Auch vom Regenwetter ließ man sich nur kurz von der Arbeit abhalten, denn es hieß ja schließlich das Fundament zu betonieren, damit die Hütten auch einen festen Stand haben. Mit dem Traktor transportierten die LJ-Mitglieder die fertigen Hütten zu ihren geplanten Standorten.

Zwischenzeitlich verschafften sich auch Bürgermeister Karl Josef Stegh und Landtagsabgeordneter Anton Kasser einen Überblick über den Fortschritt der Arbeiten am Projekt, das pünktlich zur Präsentation am Sonntag um 12 Uhr in voller Pracht erstrahlte. Präsentiert wurde das Projekt – wie schon die aktuellen Social Media-Berichte – in Reimen wie diesem: „De 42 Stund haum uns kost vü Kroft, dafia kinnan ma jetzt sogn: Wia haums gschofft!

