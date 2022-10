EU-Übung in Rumänien mit Teilnehmern aus Bezirk Amstetten

An der hochkarätigen EU-Übung Euromodex/Romodex 22 in Rumänien im Bereich Sibiu nahmen in der Vorwoche auch acht Feuerwehrmitglieder aus dem Bezirk Amstetten teil, berichten nach ihrer Rückkehr Bezirksfeuerwehrkommandant Rudolf Katzengruber und sein Stellvertreter Josef Fuchsberger (FF Ernsthofen), der sogar als stellvertretender Einsatzleiter agierte.

Bei der Übung, die von Mittwoch bis Sonntag dauerte, wurden rund um die Uhr Einsatzaufträge mit der rumänischen Einheit gemeinsam abgearbeitet. „Insgesamt beteiligten sich an der Übung über 500 Personen aus fünf Nationen, Salzburg war mit dem Modul HPC (Großpumpen) beteiligt“, führt Fuchsberger aus. Man habe sehr wertvolle Erfahrungen gemacht und wichtige Begegnungen mit Einsatzkräften aus anderen Ländern gehabt.

Menschenrettung in einem fiktiven Staat

„Wir waren im Einsatz, um in einem fremden Land, weit ab von den Familien und den heimischen Feuerwehren, insgesamt 122 Menschen und elf Tiere zu retten sowie ein autarkes Camp für 82 Einsatzkräfte zu betreiben“, erklärt Fuchsberger. 23 Fahrzeuge mit 14 Anhängern, weiters drei Arbeitsboote, drei Feuerwehrrettungsboote und sechs Flachwasserboote nahmen die niederösterreichischen Einsatzkräfte mit. Ziel der Übung war die Zusammenarbeit mit Einsatzkräften und Modulen anderer Staaten und dem Modul aus Salzburg. Im Zuge der Übung fand auch die Rezertifizierung des sogenannten „flood rescue using boats (FRB)-Moduls“ des NÖ Landesfeuerwehrverbandes statt. Das Modul war bereits vergangenen Sommer bei der Flutkatastrophe in Belgien im Einsatz.

Vertreter der Europäischen Kommission sowie der lokalen rumänischen Behörden und Feuerwehrkräfte lobten in deren Ansprachen das Zusammenspiel aller Module und strichen hervor, dass das Ziel, den Menschen in den betroffenen Regionen zu helfen, über allem stehe und es letztendlich unerheblich war, wer mit wem zusammenarbeitete. Dies zeigte auch die eindrucksvolle Statistik über die Anzahl der geretteten Menschen während der Übung. Zum Ende der Abschlusszeremonie erhielten alle teilnehmenden Feuerwehr-Module eine Gedenkurkunde zur Erinnerung an diese eindrucksvolle und äußerst fordernde Übung.

Aus dem Bezirk Amstetten nahmen neben Katzengruber und Fuchsberger auch Alexander Pötsch, Johann Abel, Robert Gschwandtner und Stefan Hagler von der FF Strengberg teil sowie Gregor Schnöll von der FF Ernsthofen und Markus Schallauer von der FF Amstetten.

