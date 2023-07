KinderUni: Wenn bunte Körnchen zu trendigen Frisbees werden

Die KinderUni OÖ ist ein innovatives Bildungsprogramm, das Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit bietet, erste Erfahrungen mit wissenschaftlichen Disziplinen und Forschung zu sammeln. Dieses Jahr feiert sie ihr 20-jähriges Jubiläum. Die Engel Austria GmbH ist seit mehreren Jahren einer der Hauptsponsoren. Nun lud das Familienunternehmen die jungen Forscherinnen und Forscher an den Stammsitz nach Schwertberg ein, um die Fertigung von Spritzgießmaschinen und die Kunststofftechnik der Zukunft kennenzulernen.

Die zwölf Mädchen und fünf Buben wurden herzlich von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern empfangen. Nach einer kurzen Einführung hatten sie die Gelegenheit, die innovative Spritzgießtechnik hautnah zu erleben. Oliver Reichhart, der kürzlich seine Lehrabschlussprüfung zum Kunststofftechniker mit gutem Erfolg abschloss, erklärte den Kindern, wie auf den Spritzgießmaschinen aus kleinen Kunststoffpellets fertige Produkte entstehen.

Oliver Reichhart, der kürzlich seine Kunststofftechnik-Lehre erfolgreich abschloss, erklärte den interessierten Kindern, wie Spritzgießmaschinen funktionieren. Foto: Engel

Auf einer Maschine produzierte das Forscherteam grüne Frisbee-Scheiben. Diese waren 2021 bereits Teil eines Forschungsprojekts an der Johannes Kepler Universität Linz: Im Rahmen der Aktion „Flasche leer, Frisbee her“ wurden dort Stöpsel von PET-Flaschen gesammelt, recycelt und zu Frisbees verarbeitet. Dieses Beispiel verdeutlichte den Kindern, wie Kunststoffrecycling dazu beiträgt, Abfall zu vermeiden und die Umwelt zu entlasten.

Metallbearbeitung und ein besonderes Wettrennen

Nachdem die Kinder gelernt hatten, wie Spritzgießmaschinen funktionieren, beschäftigten sie sich im zweiten Teil der Exkursion mit deren Herstellung. Im Werk in Schwertberg werden Klein- und Mittelmaschinen mit einer Schließkraft bis zu 650 Tonnen gebaut. Während des Rundgangs durch die Montagehalle erhielten die Mädchen und Buben einen Einblick in die Produktion dieser hochmodernen Maschinen. Anschließend durften sie sich selbst in der Metallbearbeitung versuchen. In der Lehrwerkstätte setzten die Kinder mit Unterstützung der Engel-Lehrlinge und Ausbildner Einzelteile zu einem autonom fahrenden Fahrzeug zusammen. Dabei kamen Bearbeitungstechniken wie Löten, Bohren, Biegen oder Hämmern zum Einsatz. Beim anschließenden Wettrennen zeigte sich, wer das schnellste Fahrzeug gebaut hatte.

In der Lehrwerkstätte nutzten die jungen Forscherinnen und Forscher verschiedene Bearbeitungstechniken, um selbstfahrende Fahrzeuge zu bauen, die dann in einem Wettrennen getestet wurden. Foto: Engel

„Der Besuch hat den Kindern einen wertvollen Einblick in die Welt des modernen Maschinenbaus gegeben und ermutigt sie, ihre eigenen Interessen und Talente im technischen Bereich weiterzuverfolgen“, erklärt Andreas Kupfer, Gründer und Rektor der KinderUni OÖ. Wichtig sind derartige Exkursionen auch für das Unternehmen selbst. „Es ist uns ein Anliegen, junge Menschen für technische Berufe zu begeistern und ihnen die spannenden Karrieremöglichkeiten in diesem Bereich aufzuzeigen“, betont Engel-Ausbildungsleiter Werner Wurm.