Credo von Weistracher Diakon: Der Nikolaus ist ein Freund der Menschen

„Der Nikolaus bringt die Liebe Gottes ins Haus!“ So lautet das Credo des Weistracher Diakons Josef Muhr, der sich diözesanweit für eine adäquate „Nikolauskultur“ einsetzt und immer wieder auch zu Nikolausschulungen – verteilt auf fast ganz Niederösterreich – eingeladen hat.

Josef Muhr hat sich um das Nikolauswesen sehr verdient gemacht und zeigt einige nette Geschenke von Kindern. Foto: privat

„10 bis 15 Interessierte haben sich alljährlich zu dieser dreistündigen Fortbildung eingefunden, wobei es zwischen einem Besuch in einem Privathaushalt und einer Organisation wie Kindergarten, Kirche oder anderen Gemeinschaften zu unterscheiden gilt“, erklärt der Nikolausexperte. Aus der Not hat er eine Tugend gemacht, nachdem in Weistrach niemand als Nikolaus zur Verfügung stand. In Kooperation mit der Katholischen Jungschar der Diözese ist etwas gewachsen und ein Konzept erstellt worden, das allen Pfarren bis heute zugutekommen kann, schließlich muss ein derartiger Besuch des „frommen Mannes“ auch entsprechend vorbereitet werden.

Der Ablauf ist genau definiert, vorgefertigte Textbausteine und Praxistipps erleichtern das Agieren, vom Gruß über das Erzählen der Legende, eventuell einem gemeinsamen Gebet bis hin zur Verabschiedung mit Segen für Kind und Haus. Zudem wurden auch für die Eltern Behelfe erarbeitet, die festhalten, was wirklich bedeutsam und wichtig ist, schließlich gilt als oberste Maxime, den Besuch in ganz positiver Stimmung ablaufen zu lassen.

Der Krampus ist unerwünscht

„Das Aufzählen eines ‚Sündenregisters‘ des Kindes geht völlig am Sinn des Nikolausbesuches vorbei, daher wird der Nikolaus auch nur von einem Helfer, nicht aber vom Krampus begleitet. Vielmehr soll Positives und Gutes hervorgehoben werden, und auch die Geschenke sind in Bezug zur eigentlichen Legende auf Nüsse, Äpfel und Mandarinen beschränkt!“, betont Josef Muhr. Er erinnert sich auch gerne an Musikdarbietungen von Kindern, und sollten Kinder einmal geweint haben, gelte es sich eben auf deren Augenhöhe zu begeben und entsprechend Abstand zu halten. „Ich war schon Nikolaus bei Seniorengruppen, im Hallenbad, bei einem Spielefest auf der Schallaburg oder im ORF.“ Bei der Fahrt mit einem türkischen Taxifahrer wurde er sogar belehrt, dass der Nikolaus aus dessen Heimatland komme. „Es ist eine sehr schöne Aufgabe, in das Kleid des Nikolaus zu schlüpfen, den Bischofsstab zu tragen und aus dem goldenen Buch vorlesen zu dürfen“, erklärt Muhr, dem wichtig ist, dass der Nikolaus einfach weitab jeglichen Trubels rund um den Weihnachtsmann ein christliches Gottesbild bewahren helfen soll: „Der heilige Nikolaus war Unterstützer der armen Kinder, er will heute der gesamten Familie begegnen und dabei auch eine christliche Botschaft vermitteln!“

