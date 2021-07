Es war eine zweimonatige Reise mit seinem Freund nach der Matura an der Höheren Bundeslehr- und Versuchsanstalt für Chemische Industrie in Wien, als Günter Hörtler von Athen aus beinahe den gesamten asiatischen Raum von Thailand über Bali nach Jakarta und Singapur bis Südkorea und Japan bereiste und an Hong Kong besonderen Gefallen fand.

Die prägenden Eindrücke aus Fernost bewegten den damals 19-Jährigen, nach Ableistung seines Wehrdienstes kein Massen-, sondern vielmehr das „Orchideenstudium“ Sinologie zu belegen. „Was ich beginne, möchte ich auch zu Ende führen“, gibt Günter Hörtler eine ihm eigene Charaktereigenschaft preis, und nach insgesamt vier Semestern als Austauschstudent in Taiwan schloss er sein Studium mit dem Doktorat ab.

Einer der bekanntesten Österreicher in Asien

Noch zuvor allerdings hatte er sich bei der Firma Lenzing für das Fernostgeschäft (Maschinen für hochwertige Plastiksackerzeugung) beworben, sodass er 1985 erstmals beruflich in Peking landete und 1989 nach Hong Kong wechselte. 1994 kam es schließlich auch zum Firmenwechsel: Das österreichische Privatunternehmen Plasser&Theurer, dessen Schwer- punkte seit über 60 Jahren die Entwicklung, Herstellung und der Export von Bahngleisbaumaschinen sind, wurde und blieb bis heute der neue Arbeitgeber.

Seit 2001 fungiert Hörtler als Geschäftsführer von 14 Beschäftigten ebendort, als Chef der Vertriebsfirma ist er für den gesamten südostasiatischen Raum zuständig. Als stellvertretender Vorsitzender der Wirtschaftskammer in Hong Kong pflegt Günter Hörtler auch viele wichtige Kontakte mit österreichischen Firmen und nimmt daher auch regelmäßig an Veranstaltungen in der Region Fernost teil. Zudem ist er Mit-Herausgeber der Publikation „Servus Hong Kong“.

100 Millionen Euro Umsatz

100 Millionen Euro Umsatz hat er zu verantworten, der allmählich an seinen Ruhestand denkt und sich daher über potenzielle Nachfolger Gedanken macht, die nicht nur über die Firmenorganisation in Österreich, sondern auch das technische Know-how bestens Bescheid wissen und kaufmännisches Talent beweisen müssen.

„Bei drei Wohnorten – Wolfsbach, Wien und Hong Kong – und viel zusätzlicher Reiseaktivität ist nur sporadisch an Freizeitaktivitäten wie Segeln oder Stocksport zu denken“, muss der bescheidene und vielbeschäftigte Geschäftsmann auch auf manches Hobby verzichten. Nun aber wurde Günter Hörtler seitens der Wirtschaftskammer Österreich im Museumsquartier für sein erfolgreiches Wirken mit dem Expatpreis 2021 ausgezeichnet, mit dem ins Ausland entsandte Firmenvertreter gewürdigt werden, die durch ihr internationales Engagement den wirtschaftlichen Aufschwung in Österreich vorantreiben.

Schließlich schafft der Export eine nachhaltige Wertschöpfungskette in Österreich, ist doch jeder zweite Job direkt oder indirekt von der Außenwirtschaft abhängig. Am Mittwoch fand die Preisverleihung – moderiert von Alfons Haider – statt, bei der Bundesministerin Margarete Schramböck und WKÖ-Präsident Harald Mahrer die herausragenden Export-Leistungen zu würdigen wussten.