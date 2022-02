St. Valentin: Aufregung über Postings von Sozialzentrum-Bedienstetem

Ungeimpfte, die den Judenstern am Ärmel tragen. Chips, die bei der Corona-Impfung implantiert werden. Interesse an gefälschten Impfpässen. Lauter Inhalte, die ein Bediensteter des Sozialzentrums in der Neubaugasse seit über einem Jahr regelmäßig auf seiner Facebook-Seite postete.

Und die Inhalte blieben nicht unentdeckt. „Durch meinen Facebook-Feed bin ich auf diesen Herren gestoßen. Alle Infos waren öffentlich auf Facebook sichtbar. In einem Kommentar hat er sich auch über seine Tätigkeit geäußert“, berichtet ein Linzer, der einige der Postings auch an die Stadtgemeinde weiterleitete. Der Mann trete öffentlich als „Antisemit, Rassist und Corona-Leugner auf. Gerade mit dem Wissen, dass es sich hier um ein Altenheim handelt, ist diese Situation unerträglich“, befürchtete der Oberösterreicher eine Gefährdung der schutzbedürftigen Bewohner und wurde deshalb aktiv.

Arbeitsrechtliche Konsequenzen möglich

Bei der Stadtgemeinde stellt man klar, dass es sich „um keinen Gemeindebediensteten“ handle. Man könne zwar entscheiden, wer einen Mietvertrag im Sozialzentrum bekomme, weil man mit der GWSG Amstetten zusammenarbeite. Man habe mit dem Mann aber keinerlei Vertragsverhältnis und kein Weisungsrecht. „Obwohl wir nicht zuständig sind, haben wir trotzdem reagiert und etwas unternommen. Wir pochen darauf, dass die Covid-Schutzmaßnahmen eingehalten werden, weil im Sozialzentrum ja auch eine Kinderbetreuungseinrichtung der Stadtgemeinde drinnen ist“, erklärt Stadtamtsdirektor Rudolf Steinke. Die Postings an sich möchte man nicht kommentieren. Wenig Freude mit den einschlägigen Postings hatte auch die GWSG. „Wir haben diese bereits zur Prüfung arbeitsrechtlicher Konsequenzen an einen Anwalt weitergeleitet“, betont Obmann Wolfgang Liebl.

Dass er mit seinen Postings übers Ziel hinausgeschossen sein könnte, dürfte dem St. Valentiner nun auch bewusst geworden sein. „Aus aktuellem Anlass möchte ich hiermit von meinen vorangegangenen Postings Abstand nehmen und mich bei allen entschuldigen, die sich eventuell dadurch verletzt gefühlt haben“, ist nun auf seiner Facebook-Seite zu lesen. Die umstrittenen Postings hat er mittlerweile entfernt.

