Austausch unter Tierpark-Experten in Haag

Hoher Besuch hatte sich am Freitag im Haager Tierpark angesagt. Stephan Hering-Hagenbeck, seit zwei Jahren Direktor und Geschäftsführer des Tiergartens Schönbrunn und seit Mai Präsident der österreichischen Zoo-Organisation (OZO), wollte das Mostviertler Team und den Tierpark näher kennenlernen.

„Haag und Schönbrunn haben zwar verschiedene Größen, aber die gleichen Thematiken“, freute sich Geschäftsführer Lukas Michlmayr auf das mehrstündige Gespräch mit dem promovierten Zoologen, der zuvor auch schon 20 Jahre in Hamburg Zoodirektor war. Dem Haager Tierpark, der ihm vor seinem Besuch nicht sehr bekannt war, sprach Hering-Hagenbeck ein sehr gutes Zeugnis aus. „Er hat den Zoo und die attraktiven Anlagen sehr gelobt“, war Michlmayr zufrieden, dass Haag laut Urteil des Experten im Konzert der großen und mittleren Zoos des Landes mitspielen könne. Man bekam auch das Angebot, der OZO beizutreten. „Wir haben nicht Nein gesagt, uns aber auch noch nicht entschieden. Wir schauen uns noch an, welche Leistungen und Services es da gibt“, erklärt Michlmayr. Mit anderen europäischen Zoos sei man ja jetzt ohnehin schon im Austausch gewesen.

Neues Gehege wird im Herbst 2023 eröffnet

Einen Schwerpunkt des Gesprächs bildete auch das Gemeinschaftsgehege für Bären und Wölfe, das in Haag derzeit geplant wird und pünktlich zur 50-Jahr-Feier im Herbst des nächsten Jahres fertiggestellt sein soll. Im September soll der Gemeinderat das Projekt, das sich mit einem mittleren bis höheren sechsstelligen Betrag zu Buche schlagen wird, beschließen.

Das Gehege wird insgesamt 7.000 Quadratmeter groß sein, wobei das reine Gemeinschaftsgehege 3.400 Quadratmeter umfassen wird. Sowohl Bären als auch Wölfe werden aber auch einen eigenen Bereich haben, in den sie sich zurückziehen können. Diese Art von Gehege, die es selbst in Schönbrunn nicht gibt, hat für Michlmayr einen großen Vorteil: „Jeder hat die Möglichkeit, den anderen Raum zu nutzen, wenn dieser nicht belegt ist. So können beide Tierarten eine größere Fläche nutzen.“

