Bediensteten der St. Valentiner Polizeiinspektion gelang es in der Vorwoche, mehrere Eigentumsdelikte aufzuklären. Darunter auch einen Vorfall vom 29. Mai.

Die Polizei war damals zu einem Raufhandel am Bahnhof St. Valentin gerufen worden. Ein 15-Jähriger aus dem Bezirk St. Pölten hielt sich mit drei weiteren Jugendlichen in der Nähe des Ausgangs zur Postfiliale auf und hielt eine 20-Euro-Banknote in der Hand. Plötzlich kam ein unbekannter Bursche vorbei und riss dem 15-Jährigen den Geldschein aus der Hand. Danach kam es zu einem Handgemenge zwischen Opfer und Täter, das jedoch durch die Anwesenheit eines ÖBB-Mitarbeiters beendet wurde.

Der unbekannte Täter ging anschließend in Richtung Bahnhofswartehalle, der Geschädigte folgte ihm mit seinen Freunden und forderte das gestohlene Geld zurück. Es kam zu einem Wortgefecht und danach zu einer Rauferei, bei der der Täter dem Opfer einen Kopfstoß verpasste.

Beschuldigter wurde nun angezeigt

Der 15-Jährige wurde dadurch im Bereich des Auges verletzt, nahm aber keine ärztliche Behandlung in Anspruch. Der Täter gab das Diebesgut nicht zurück, aber eine Bekannte des Täters übergab dem Opfer 20 Euro. Der Täter flüchtete vom Bahnhof. Die St. Valentiner Polizeibediensteten forschten nun nach umfangreichen Ermittlungen einen 17-Jährigen aus dem Bezirk Amstetten als Beschuldigten aus.

Bei weiteren Erhebungen konnten die Polizeibeamten dem Beschuldigten auch einen Mopeddiebstahl im August des Vorjahres in St. Valentin zuordnen. Dieses Moped wurde wenig später in St. Valentin schwer beschädigt in der Nähe des Wohnortes des Beschuldigten wieder aufgefunden. Der Schaden belief sich auf 600 Euro.

Weiters konnten die Polizisten dem Beschuldigten einen Einbruchsdiebstahl im Oktober des Vorjahres in eine Trafik in St. Valentin zuordnen. Dabei ließ der Täter 91 Stangen Zigaretten und diverse Kleinartikel mitgehen. Der Gesamtschaden belief sich auf etwa 6.000 Euro.

Der Beschuldigte war nicht geständig und wurde der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.