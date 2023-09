St. Valentin feierte 15 Jahre Fairtrade-Gemeinde

Der Gemeinderat beschloss vor 15 Jahren eine Resolution zum Fairen Handel. Die Gemeinde leistet mit diesem Bekenntnis einen Beitrag gegen Armut und Ausbeutung und für eine gerechtere Welt. In Sankt Valentin werden Produkte mit den Fairtrade-Gütesiegel bei Beschaffungen für öffentliche Einrichtungen besonders berücksichtigt.

Das Fairtrade-Gütesiegel auf Produkten garantiert soziale, wirtschaftliche und umweltgerechte Standards. So wird sichergestellt, dass die Menschen in den Entwicklungsländern fair bezahlt, keine Kinder ausgebeutet und keine genveränderten Substanzen verwendet werden.

Auch in Sankt Valentin werden bereits in einigen Geschäften Fairtrade-Produkte gehandelt. Dies wird auch durch die Gemeinde medial unterstützt. So kann man direkt vor Ort etwas für die Menschen in den Entwicklungsländern tun und guten Gewissens ein gutes Tässchen Kaffee oder Stück Schokolade genießen.

Im Zuge einer Feier backte Michaela Pauß, eine Mitarbeiterin der Stadtgemeinde, drei Kuchen mit fair gehandelten Zutaten für den Gemeinderat. Die Kuchen wurden bei der Gemeinderatssitzung am vergangenen Montag überreicht.

Die Gemeinde lädt weiters zu einer Verlosung. Alle Interessierten können ein Foto von ihrem Fairtrade-Engagement mit dem Betreff #gemeinsamsindwirfairer an rathaus@st-valentin.at schicken. Unter allen Einsendungen werden drei Preise verlost.

Erster Preis: ein Frühstück für zwei Personen in der neuen Filiale der Bäckerei „Schneller“ in Sankt Valentin

Zweiter Preis: eine Tafel Fairtrade-Schokolade von „Zotter“, eine Packung Fairtrade-Saft und ein Fairtrade-Buch

Dritter Preis: eine Packung Fairtrade-Tee und eine Tafel Fairtrade-Zartbitterschokolade