Rudenkirtag in Sierning: Tradition kehrt zurück

Der Rudentanz in Sierning, der seit 2013 als immaterielles Kulturerbe in der Unesco-Liste geführt wird, wird seit 1732 regelmäßig gepflegt. Es wird dabei am Faschingsdienstag in traditioneller Weise der Traunviertler Landler getanzt und dazu werden dem Publikum die Begebenheiten aus Politik und Alltag in spöttischer und frecher Art in Achtzeiler-G’stanzln zu Gehör gebracht.

Nach zweijähriger Corona-Zwangspause freuen sich die Ruden-Gruppen aus der Region – darunter auch die Valentiner Rud – auf ihren Auftritt beim Rudenkirtag in Sierning. Den Auftakt bildet um 8.30 Uhr ein Gottesdienst in der Pfarrkirche Sierning, der im Andenken an verstorbene Rudentänzer heuer in oberösterreichischer Mundart gefeiert wird. Rudensänger aus Waldneukirchen tragen die musikalische Gestaltung bei.

Ab 10 Uhr bringen dann insgesamt elf Ruden ihre Tänze und insbesondere den Landlergesang mit den typischen Achtzeiler-G‘stanzln zur Aufführung. Der Bogen der Themen, die in den Gesängen in heiterer Form aufs Korn genommen werden, reicht vom Weltgeschehen über Lokalpolitik bis hin zu persönlichen Hoppalas von bekannten Personen. Als Moderator wacht jeweils ein „Tanzherr“ über den Ablauf der Veranstaltung.

