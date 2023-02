Karneval feierte ein furioses Comeback in Ernsthofen

Unvorstellbar viel Kraft, Dynamik und Kreativität waren für die Vorbereitungsarbeiten des diesjährigen 16. Ernsthofner Karnevals, der am vergangenen Freitag Premiere feierte, notwendig. Austragungsort war die Stockschützenhalle, die in einen repräsentativen Veranstaltungssaal umgewandelt wurde.

Aufgrund der dreijährigen, Corona-bedingten Zwangspause gab es im Vorfeld schon die Überlegung, überhaupt aufzuhören. Dass dies nicht geschah, verdankt der Karnevalsklub Lustighofen mit dem Schlachtruf Fu-Fu-Mu-Mu dem treuen Publikum, das unbedingt fürs Weitermachen plädierte. Und so musste man schließlich im Eilzugstempo mit den Arbeiten beginnen. Im Jänner ging es in die Klausur, um zu beraten, welche attraktiven Themen zur Auswahl stehen könnten. Dabei tat man sich heuer nicht sehr schwer, denn die Politik lieferte in den letzten Jahren genügend Stoff. Da gab es einen Erdrutsch bei der NÖ Landtagswahl, den Wechsel in der Regierung mit der Ablöse von Kanzler Kurz oder den Rücktritt von Vizekanzler Strache in der Causa Ibiza. Zusätzlich wurde noch die Teuerungswelle bei Energie und Lebensmitteln mit in das sechsstündige Mammutprogramm gepackt, das die neun Akteure rund um Karnevalspräsidenten Alfred Eglseer in zwölf Akten vortrugen.

Sechsstündiges Programm in zwölf Akten

Johann Saffertmüller, Norbert Dorfmayr, Werner Müller, Andreas Dorfmayr, Kurt Hiebl, Wolfgang Eglseer, Pascal Schmeissl und Christian Jax – alle mit einer begnadeten, kraftvollen und gewinnenden Ausstrahlung ausgestattet – fanden mit den Sketches und Gesangsdarbietungen große Anerkennung beim Publikum. Schon beim Einmarsch der neunköpfigen Schauspielertruppe, begleitet von der Karnevals-Big Band unter der Leitung von Christian Bauer, war sofort eine sehr gute Stimmung merkbar.

Wissenschaftler, Starnacht und natürlich Hugo Portisch

Lustighofen Speziell, vorgetragen von Faschingsbürgermeister Kurt Hiebl, konnte mit gut recherchierten lokalen Erzählungen aufwarten und beim Publikum punkten. Der erste Höhepunkt des Abends war dann der Auftritt des intellektuellen Professors Norbert Dorfmayr als Wissenschaftler. Die Starnacht am Ennsstausee machte dem TV-Vorbild, der Starnacht am Wörthersee, mit der Qualität der Liedbeiträge ernsthafte Konkurrenz. Unter dem Titel „Geboren, um zu kleben“ durfte natürlich auch ein Seitenhieb auf die Klimaaktivisten nicht fehlen.

Etwas ernstere Gespräche, so genannte Alltagsgeschichten, präsentierte das neunköpfige Team im Impfzentrum. Fixpunkt im Karnevalsprogramm sind die „Voll erwischt“-Beiträge mit der versteckten Kamera. Heuer wurde die bestehende Energiekrise zum Anlass genommen, um angekündigte Stromabschaltungen in Haag und Energieberatungen über Windräder in Haidershofen durchzuführen. Die Energie-Kontroll-Gesellschaft Ernsthofen war dabei auch beim Top-Heurigen Hansbauer in Haag zu Gast.

Nicht im offiziellen Programm, aber aufgrund des Erfolgs der vergangenen Jahre trotzdem eingeplant, war der Auftritt von Johann Saffertmüller als Hugo Portisch, dessen Redegeschwindigkeit ein Fall für das Guinness Buch der Rekorde wäre.

