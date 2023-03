Mit Beuschl und Bärlauch durch die Fastenzeit

Am Fastensuppensonntag wurden bei der Messe die Firmkandidaten aus dem Pfarrverband für die heurige Firmung in Behamberg vorgestellt. Die Firmbegleiter und Firmkandidaten der drei Pfarren hatten eine feierliche und schöne Vorstellungsmesse vorbereitet. Pater Georg und Diakon Franz Wimmer feierten gemeinsam die Messe.

Zum darauffolgenden Suppen essen an diesem Fasten-Suppensonntag kamen wieder sehr viele Gäste. Heuer führte man diese Veranstaltung wieder im Pfarrheim durch, die Zubereitung beziehungsweise die Herstellung der Suppen war bestens organisiert. Insgesamt konnten so mehr als 100 Liter verschiedene Suppen ausgeschenkt werden. Darunter Beuschl, Bärlauchsuppe, eine Kaspressknödelsuppe und eine Rindsuppe mit Frittaten. Der Reinerlös wird für laufende Sanierungsarbeiten und für die Fastenaktion 2023 verwendet. Die Hauptorganisation lag wieder in den Händen von Karin Stöckler und Christoph Wagner.

