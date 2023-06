Fest der Jubilare für ältere Ehepaare und Geburtstagskinder

Drei Ehepaaren wurde zur Goldenen Hochzeit gratuliert. Mit 67,5 Jahren war sogar ein Ehepaar mit einem Steinernen Hochzeitsjubiläum dabei. „Für viele junge Menschen ist eine solche Zeitspanne schier unvorstellbar. Es ist schön zu sehen, dass das Ehepaar Maria und Rudolf Pirkelbauer noch immer so fit gemeinsam durch das Leben geht. Wir gratulieren sehr herzlich“, freute sich Bürgermeister Michael Strasser. Zum Geburtstag wurde auch gratuliert. Neben dem 80. und 85. konnte der Bürgermeister Rosalia Sträßler, Franz Holzner, Johann Kristner und Aurelia Schott zum 90. Geburtstag gratulieren. „Zam oid wearn ist ein bekanntes Lied von Edmund. Ein Lied, das sehr gut zu unserer Veranstaltung passt. Es ist schön, wenn man Anlässe hat, wo sich auch die ältesten in unserer Gesellschaft treffen und austauschen können. Das Fest der Jubilare soll eine solche Möglichkeit sein. Es freut mich, dass so viele unserer Einladung gefolgt sind und wünsche allen Jubilaren alles Gute zum Geburtstag“, gratulierte Bürgermeister Strasser.

Bürgermeister Michael Strasser, Vizebürgermeisterin Monika Fürst, Maria und Rudolf Pirkelbauer und der geschäftsführende Gemeinderat Ulrich Steiner (v.l.) Foto: Gemeinde Haidershofen

Zweites Fest der Jubilare im Oktober

Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von der Musikschule Behamberg – Ernsthofen – Haidershofen. Neben Vizebürgermeisterin Monika Fürst gratulierten auch der geschäftsführende Gemeinderat Ulrich Steiner, die Obfrau des Pensionistenverbandes Elisabeth Kastner, Bauernbundobmann Friedrich Stöffelbauer und Ortsbäuerin Maria Stöffelbauer. Das zweite Fest der Jubilare wird im Herbst, am 8. Oktober, beim Gasthaus Braml stattfinden. Die Gemeinde lädt alle Jubilare, die in der zweiten Jahreshälfte ein Fest feiern bzw. all jene ein, die zu dem vergangenen Termin keine Zeit gefunden haben.