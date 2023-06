Den Start machen am Samstag, 24. Juni, ab 10 Uhr die Bezirksfeuerwehrleistungsbewerbe. Nach der Siegerehrung geht es ab 21 Uhr mit Partystimmung weiter. Am Sonntag wird das 100-jährige Jubiläum mit einem Festgottesdienst und einem Frühschoppen gebührend gefeiert. Anschließend lässt man den Nachmittag in Goldberg bei bester Musik ausklingen.