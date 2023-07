Gemeinde Strengberg ehrte ihre Jubilare und Geburtstagskinder

Die Feier fand am 30. Juni beim Mostheurigen Mayr z'Grub statt. Insgesamt wurden zwei goldene Hochzeiten und eine diamantene Hochzeit gefeiert. Ebenso wurde zwei 90ern und fünf 80ern zum Geburtstag gratuliert. Bürgermeister Johann Bruckner führte die Begrüßung durch und informierte über derzeitige Aktivitäten in der Gemeinde. Ebenso richtete Kaplan Josef Madanu einige Grußworte und Segenswünsche seitens der Pfarre an die Jubilarinnen und Jubilare. Auch Vizebürgermeister Lukas Schatzl, der ehemalige Pfarrer Johannes Pölzl, geschäftsführende Gemeinderätin Birgit Rendl, Gemeinderat Johann Haas, Maria Papst (Stellvertreterin des Seniorenbunds) und Helmut Wiesinger (Pensionistenverband) wohnten der Jubiläumsfeier bei.