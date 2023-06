Hoffest beim Moar in der Hilm in St. Valentin

Gemeindebäuerin Maria Hagler und ihr Team an Helferinnen und Helfern brachten es zuwege, ein höfisches Fest, deren Wurzeln in die Monarchie zurückreichen, zu veranstalten. Der Hauptplatz ist mit dem Stadtamt, der Kirche und den mächtigen bäuerlichen Vierkantern der Urkern und das geistige Zentrum des Ortes. Alte Fotos, Ansichtskarten und das Museum Valentinum bezeugen Kaiser- und Katholikenfeste sowie einen kurzen Zwischenaufenthalt Kaiser Franz Josephs im Jahr 1903. Apropos Vierkanter: Jener am Hauptplatz 22 ist ein architektonisches Baujuwel, das mit Akribie und Sorgfalt durch mehrere Generationen erhalten bleiben konnte und zu den schönsten bäuerlichen Vierkantern des Mostviertels zählt. Die schöne Architektonik des Vierkanters bildet rundgeformte Bogengewölbe, die an einen Rittersaal denken lassen.

Alle Erwartungen erfüllt

Die Bäuerinnen wussten die Anmietung der Liegenschaft für ihre Veranstaltung mit einem herzlichen Dankeschön zu schätzen. Maria Hagler, Tochter eines namhaften Unternehmers in Wien, ist Bäuerin mit kaufmännischem Geschick und gutem Management. Ihre Befehlslautstärke am Hof mit ihren Jungmädels war erstaunenswert und ähnlich wie jene der ehemaligen Bauernbunddirektorin und jetzigen Ministerin für Landesverteidigung Klaudia Tanner. Das Hoffest bot alle Erwartungen und jene Exklusivität, die man in Bezug auf Interieur, Gastronomie und Kulinarik (durch die AMA-Mostviertel-Grill-Ladies) von einer solchen Veranstaltung erwarten kann. Für die musikalische Umrahmung sorgten die Bands SOLO und Reloaded.