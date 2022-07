St. Valentiner Diakon Manuel Sattelberger zum Priester geweiht

Werbung

Am Hochfest der Apostel Peter und Paul spendete Bischof Alois Schwarz fünf Diakonen im St. Pöltner Dom die Priesterweihe. So auch dem St. Valentiner Diakon Manuel Sattelberger, der an diesem besonderen Tag von 50 Mitfeiernden aus dem Pfarrverband Enns-Donau-Winkel begleitet wurde.

Wenige Tage nach der Priesterweihe feierte man dann zu Ehren des neuen Priesters ein ganz besonderes Fest in der St. Valentiner Stadtpfarrkirche, das von Pfarrer in Ruhe Johann Zarl organisiert wurde. Zahlreiche geistliche Würdenträger sowie Vertreter der Vereine und der Politik waren unter den Besuchern des Gottesdienstes.

Zu seiner Primizfeier wurde Sattelberger vom Pfarrhof abgeholt und unter musikalischer Begleitung durch die Stadtkapelle in die Kirche eskortiert. Der berührende Gottesdienst begann mit einer Begrüßung durch Pfarrer Herbert Reisinger, eine Kindergruppe sang das Begrüßungslied „Mani, schön, dass du da bist…“, neu getextet und begleitet von Sonja Großauer. Die Marienschwestern aus Erla hatten ebenfalls ein Lied für Manuel Sattelberger parat und der Chor der Pfarre unter der Leitung von Christoph Bitzinger begleitete den Gottesdienst in bewährter Qualität. Von den Gläubigen des Pfarrverbandes bekam der neue Priester einen Kelch und eine Opferschale, die von den Pfarrgemeinderäten aus St. Valentin überreicht wurden. Von der Stadtgemeinde gab es einige Köstlichkeiten und einen Mostviertler Birnbaum als Geschenk.

Bei der anschließenden Agape gab die Stadtkapelle unter der Leitung von Kapellmeister Martin Weichselbaumer ein paar Ständchen. Abgeschlossen wurde die Feier um 18 Uhr mit dem Primizsegen in der Stadtpfarrkirche. Viele nutzten diese einmalige Gelegenheit, von einem Neupriester gesegnet zu werden. Die musikalische Umrahmung dieser Feier übernahm das „Ernsthofner Doppelquartett“.

