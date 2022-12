HLW Haag: Schulleiter Reinhold Meyer wird Direktor

Werbung

Ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk hat Reinhold Meyer, seit 2020 provisorischer Schulleiter der HLW Haag, in Empfang genommen. Er wurde im Rahmen einer feierlichen Übergabe vom Niederösterreichischen Bildungsdirektor Karl Fritthum und der Leiterin des Bereichs Pädagogischer Dienst, Bildungsdirektion NÖ, Brigitte Schuckert, zum Direktor der Bildungseinrichtung ernannt.

Seit dem Jahr 2003 unterrichtet Reinhold Meyer als Lehrer für angewandte Mathematik und Musik an der HLW Haag. Nach dem Ausscheiden von Direktorin Waltraud Ehmayr übernahm der vierfache Vater im Dezember 2020 schließlich die provisorische Leitung der Schule.

In seiner Freizeit trifft man ihn auch häufig als Organist in der Pfarre Seitenstetten und als „Aushilfe“ in den Nachbarpfarren. Wenn dann noch Zeit übrig bleibt, nimmt er Hammer und Nagel und beweist sich als versierter Heimwerker. „Es ist mir ein Anliegen, die Schule krisenfest zusammenzuhalten und sie vor allem, mit Blick auf die Zukunft, erfolgreich voranzutreiben“, unterstreicht der neue HLW-Direktor.

