2022 ist für Haag ein Jubiläumsjahr

Werbung

Im Jahr 1932 wurde die Marktgemeinde Haag zur Stadt erhoben. Damals war das heute bekannte Stadtgebiet in Markt Haag mit 1.450 Einwohnern und Land Haag (2.921 Einwohner) unterteilt. Die Trennung fand aus politischen und wirtschaftlichen Gründen in der Zwischenkriegszeit im Jahr 1922 statt.

„990 Jahre Pfarre, 90 Jahre Stadtgemeinde Haag“

Die Vorbereitungen der Marktgemeinde Haag für die Stadterhebung fielen aufgrund der Weltwirtschaftskrise und gesellschaftspolitischen Gegensätzlichkeiten in eine schwierige Zeit. Vordenker und Impulsgeber ließen sich trotz einer sich breitmachenden Lethargie und einer beinahe aussichtslosen Situation nicht davon abhalten, die wirtschaftliche und historische Stellung Haags weiterzuentwickeln. So kam schließlich am 27. Februar 1932 der Beschluss der Marktgemeinde zustande, den NÖ Landtag zu ersuchen, Haag zur Stadt zu erheben. Dieses Ansuchen fand in Wien, dem damaligen Landtagssitz, Gehör und wurde von den Abgeordneten des NÖ Landtages am 23. Juni 1932 beschlossen.

90 Jahre Stadterhebung ist aber nur eines der Jubiläen, die in Haag heuer anstehen, denn die Pfarre feiert ihr 990-jähriges Bestehen und auch die Städtepartnerschaft mit Markt Pilsting aus Niederbayern existiert bereits seit 30 Jahren. Diese drei Jubiläen nimmt man zum Anlass, um nach den Corona-bedingt eher veranstaltungslosen letzten beiden Jahren wieder kräftig zu feiern.

„Es wird fast jeden Monat eine Veranstaltung der Gemeinde, Pfarre oder von Vereinen geben, welche unter das gemeinsame Motto „990 Jahre Pfarre, 90 Jahre Stadtgemeinde Haag“ gestellt wird“, erklärt Bürgermeister Lukas Michlmayr, der sich schon jetzt für die gute Zusammenarbeit mit der Pfarre Haag, insbesondere bei Pfarrer Helmut Prader, sowie allen Vereinen und Körperschaften bedanken möchte. „Die Vorfreude über gemeinsame Feierlichkeiten und Feste steigt“, betont der Stadtchef.

Einige Termine im Jubiläumsjahr wie etwa Most & Musik im Mai oder das Pfarrfest im Juni sind bereits fixiert, weitere Veranstaltungen sind gerne willkommen. „Ich freue mich, wenn noch mehr Veranstaltungen unter unser gemeinsames Motto gestellt werden“, erklärt Michlmayr.

Volksfest wird Höhepunkt des Jubiläumsjahres

Den Höhepunkt des Haager Jubiläumsjahres wird das Volksfest im September bilden. „Unsere Partnergemeinde Markt Pilsting wird uns da mit einer Abordnung der Politik, der Marktkapelle und des Fußballvereins besuchen. Gemeinsam mit der Pfarre, der Stadtgemeinde und unseren Freunden aus der Partnergemeinde soll es dann am Samstag, 17. September, im Festzelt der Stadtkapelle Haag einen Festakt geben“, verkündet der Bürgermeister.

Eine Veranstaltung möchte er auch noch ganz besonders hervorheben: die Aufführung von Joseph Haydns Oratorium „Die Schöpfung“ durch den Chor Haag in der Stadtpfarrkirche. Dies wird gleichzeitig die Verabschiedung des Haager Ehrenbürgers Edgar Wolf als langjähriger Chorleiter sein. Seine Tochter Michaela Wolf wird zukünftig die Geschicke des Chores leiten.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.