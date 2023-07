Behamberger Jubelpaare feierten gemeinsam „Goldene Hochzeit“

Franz und Gertrude Ostermayr, die ehemaligen Wirtsleute des bekannten Gasthaus Ostermayr in Kleinraming, feierten am Samstag gemeinsam mit Franz Putz, dem ehemaligen Behamberger Amtsleiter und Elfriede Putz, Volksschullehrerin in Behamberg, die Goldene Hochzeit. Den Wortgottesdienst gestaltete Diakon Franz Wimmer in der Pfarrkirche Christkindl. Für die musikalische Umrahmung sorgten die Kinder, Enkel- sowie Urenkelkinder von Franz und Gerti.

Viele Verwandte und Freunde folgten der Einladung zu diesem Fest. Nach dem Wortgottesdienst wurden die Jubelpaare beim Auszug mit einer gesanglichen Einlage von den „d´Huznbleiba“ und einer Agape überrascht. Anschließend wurde in das Gasthaus am Wachtberg eingeladen. Hier verbrachten alle gemütliche Stunden bei Speis und Trank und diversen hochzeitlichen Bräuchen, wie Braut und Brautstrauß stehlen, mit musikalischen Einlagen bis in die Nacht hinein.