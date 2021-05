Seit drei Jahren hat Felizitas Steiner einen Wohnsitz in Haidershofen, wo ihr Vater seit Beginn der neuen Periode für die SPÖ im Gemeinderat sitzt. Aufgewachsen ist die 24-Jährige aber in der Südsteiermark. Fußball war für die Jüngste von fünf Kindern schon früh das größte Hobby.

„Mein Papa war Fußballtrainer. Deshalb spiele ich Fußball schon, seit ich fünf Jahre alt bin“, erklärt Steiner, die auch den Sprung in die Damen-Bundesliga schaffte.

Dass der Sport auch für ihre Berufswahl eine wesentliche Rolle spielt, war nicht unbedingt geplant. „Ein Schulkollege hat nach der Matura zu mir gesagt, dass er den Sportjournalimus-Universitätslehrgang in Salzburg machen wird und ob das nicht auch etwas für mich wäre“, erinnert sie sich zurück.

Es war etwas für die fußballbegeisterte Steiner, die nach Ende ihrer Ausbildung Praktika in der ORF-Fußballredaktion und bei Eurosport absolvierte und im Jahr 2015 im Medienteam des Race Around Austria mitarbeitete. So ganz glücklich wurde Felizitas Steiner im Journalismus aber nicht.

„Ich habe gemerkt, dass auch der Journalismus heutzutage immer mehr in Richtung Bewegtbild geht. Die meisten sehen sich ganz einfach lieber kurze Videos an, als lange Texte zu lesen“, schildert sie den Grund, warum sie umsatteln und sich im Regiebereich spezialisieren wollte.

Im Lockdown entstand der erste Kurzfilm

Felizitas Steiner entschied sich dafür, „Film und Audiovisuelles“ zu studieren. Da die Anmeldefrist im deutschsprachigen Raum bereits vorbei war, bewarb sie sich in Frankreich und wurde in der prestigeträchtigen Sorbonne in Paris aufgenommen.

„Die Universität hat einen guten Namen und einen guten Ruf. Deshalb habe ich mich für ein Studium in Frankreich entschieden“, schildert Steiner, die 2019 nach Paris übersiedelte. In der vom Coronavirus stark betroffenen Stadt und den extrem strengen Maßnahmen fühlte sie sich im Vorjahr aber nicht mehr richtig wohl. Da die Universität ohnehin nur noch online stattfand, kehrte Steiner Paris den Rücken und ließ sich in einem kleinen Dorf in Südfrankreich nieder.

Ihrer Kreativität schadete das Coronavirus nicht. Im Gegenteil. Während des ersten Lockdowns entstand Steiners erster Kurzfilm „Nous sommes en guerre“, der von häuslicher Gewalt während der Ausgangssperre handelt. „Ich habe ihn voriges Jahr im Mai mit dem Smartphone gedreht und viel positives Feedback von Festivals erhalten“, schildert die 24-Jährige.

Nun nimmt sie ihren zweiten Kurzfilm mit dem Titel „(Dis)connected“ in Angriff. Darin geht es um vier von digitalen Geräten abhängige Jugendliche, die bei einem Schulausflug in die Alpen Internet- und Handyempfang verlieren. „Anstatt die schöne Landschaft zu genießen, sind sie ständig nur auf der Suche nach einer Verbindung“, verrät Steiner den Inhalt der sozialkritischen Komödie, die ab 29. Juli in Niederösterreich und in der Steiermark (Strasshof, Nidersulz, Kumberg und Schöckl) gedreht wird.

Ursprünglich wollte sie das Projekt, das von der Sorbonne gefördert wird, in Frankreich umsetzen. Da Steiner aber keine französische Produktionsfirma fand, arbeitet sie nun mit dem jungen Team des NÖ Kulturnetzwerks Optix-Society zusammen.

Drehen wird das 16-köpfige Team eine Woche lang. Veröffentlicht werden soll der 20 bis 25 Minuten lange Film, der sich an junge Menschen zwischen 12 und 30 Jahren richtet, Ende September oder Anfang Oktober. Der Film den Felizitas Steiner auch ins Französische übersetzen wird, wird im Internet zu sehen sein. „Es soll aber auch mehrere Aufführungen in Cafés und kleinen Kinos in Graz, Wien, eventuell Steyr und St. Pölten geben. Die Erstaufführung wird aber in Haidershofen stattfinden“, freut sich die Filmemacherin.

Erste Gespräche dafür wurden in der Vorwoche geführt, bevor Steiner wenige Tage nach ihrer Ankunft aus Frankreich wieder die Koffer packte. „Ich werde mir jetzt die Drehorte genau ansehen und das Drehteam in Wien besuchen. Insgesamt werde ich fünf Monate in Österreich bleiben.“