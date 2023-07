Kinder aus St. Valentin haben Spiel und Spaß im Taka-Tuka-Land

Das Taka-Tuka-Land ist eine Ferienbetreuung für Kinder von 6 bis 12 Jahren. Gegründet wurde es 1996. Anfangs fand die Ferienbetreuung im Schülerhort, im Jugendzentrum und im Volksheim statt. Seit 2006 ist das Taka-Tuka-Land in Herzograd untergebracht. Früher befand sich darin ein Konsum-Markt, während der Corona-Zeit eine Teststation und ein Impfzentrum. „Es ist ein sehr kinderfreundliches Eck hier. In der Nachbarschaft sind das Ekiz Wichtelhausen, der Kindergarten Herzograd und die Kleinkindgruppe Tecnido”, erklärt Heinrich Lechner, Gemeinderat für Kinder, Jugend und Familie.

Studenten als Ferialpraktikanten

Im Sommer kommen durchschnittlich vierzig Kinder pro Tag ins Taka-Tuka-Land. Der Höchststand lag bei 96. Die Betreuer sind großteils Lehramtsstudenten, die als Ferialpraktikanten bei der Stadtgemeinde angestellt sind. „Das Taka-Tuka-Land hat in den Semester-, Oster-, Sommer- und Herbstferien von Montag bis Freitag von 6.30 bis 17 Uhr geöffnet. Der Betreuungsschlüssel beträgt 1:12. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Die Eltern sollten die Kinder aber vor 9 Uhr bringen”, sagt Tim Lechner, der schon das sechste Jahr als Betreuer arbeitet und einst selbst als Kind das Taka-Tuka-Land besuchte. Für Kinder, die über drei Kilometer entfernt wohnen, gibt es auch die Möglichkeit, den Kindergartenbus zu nehmen.

Gemeinderat Heinrich Lechner (l.) mit den Betreuern Hanna Aichholzer, Lily Kern, Barbara Brandstetter, Helena Edermayr und Tim Lechner. Foto: Thomas Lettner

Highlight ist das Kinderzeltlager

Vormittags stehen im Taka-Tuka-Land ein Morgenkreis und Gruppenspiele am Programm. „Die Kinder sollen spielen und Spaß haben. Wir machen auch eine Olympiade, Themenwettbewerbe, eine Talenteshow, spielen Theater oder gehen auf den Spielplatz Herzograd”, berichtet Lechner. Der Spielplatz des benachbarten Kindergartens wird vom Taka-Tuka-Land ebenfalls mitbenutzt. Um 3,50 Euro ist ein Mittagessen erhältlich, das von der Firma Transgourmet Österreich geliefert wird. Das alljährliche Highlight ist das einwöchige Kinderzeltlager in Gloxwald (OÖ). Die Arbeit mit Kindern ist natürlich nicht immer leicht. „Es gibt schon Situationen, auf die man nicht gefasst ist und bei denen auch kein Schulbuch hilft. Es braucht Intuition, um sie zu bewältigen”, sagt eine junge Betreuerin.

Am Spielplatz neben dem Taka-Tuka-Land können sich die Kinder austoben. Foto: Thomas Lettner

Fünf weitere Kindergartengruppen geplant

Die Kleinkindbetreuung ist ab 1. September 2023 gratis und ab 1. September 2024 auch schon für Kinder ab zwei Jahren möglich. Bisher lag das Alterslimit bei zweieinhalb Jahren. Aufgrund des größeren Bedarfs sind weitere Kindergartenplätze nötig. In der vergangenen Gemeinderatssitzung wurden fünf neue Gruppen beschlossen. Das Land NÖ hat sie bereits genehmigt. „Wir haben als Provisorium schon eine Gruppe im ehemaligen Gendarmeriegebäude, wo ab September auch eine zweite untergebracht wird”, erklärt Gemeinderat Heinrich Lechner. Für die restlichen vier Gruppen gibt es bereits Überlegungen. Dafür werden wahrscheinlich neue Räumlichkeiten gebaut oder ein bestehendes Gebäude adaptiert werden müssen. Aber 2024 will man in die Umsetzungsphase kommen.