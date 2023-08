„Kürbis-Action“ für Haager und Strengberger Kinder

Unter den Kindern aus Haag schon allseits bekannt und beliebt ist die „Kürbis-Action“, die von der Familie Metz vom Mostviertler Bio-Kürbishof Metz im Rahmen des Ferienprogramms alljährlich angeboten wird. Bereits zum vierten Mal gab es auch für die Strengberger Kinder das spannende Angebot, alles rund um die größte Beere der Welt zu erfahren. Und so waren wieder insgesamt 40 Kinder an drei Terminen bei Karin Metz in vollem Einsatz.

„Die Kinder lieben es, Rätsel zu lösen“, erklärt die Kürbisbäuerin. Deshalb gab es heuer erstmals ein kniffliges „Kürbis-Escape-Game“, um die notwendigen Utensilien wie Schnitzwerkzeug, Ernteschere und Suppenrezept zu finden. Dabei gab es wieder viele Informationen über die riesengroße Kürbisvielfalt, die auf den Feldern rund um den Bio-Bauernhof wächst und gedeiht. Selbstverständlich wurde danach wieder eine feine Kürbiscremesuppe zubereitet, denn selbstgemacht schmeckt´s ja immer am besten.

Die Kürbisernte konnte wetterbedingt nur eine Gruppe selbst durchführen. Beim Kürbiswaschen legten die Kinder aber alle tüchtig und voll motiviert selbst Hand an. Sie waren erstaunt, wie viele Handgriffe nötig sind, bis der Kürbis für die Weiterverarbeitung oder Vermarktung bereit ist. Ihre unglaubliche Kreativität zeigten sie beim Schnitzen und Bemalen von zahllosen großen und kleinen Kürbissen.