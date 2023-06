Kreative Spiele und Sportangebote für Behamberger Kinder

Mit viel Einsatz und Fleiß haben die Damen und Herren des Beirats für Jugend und Familie der Gemeinde Behamberg an der Organisation und Planung gearbeitet. So ist es ihnen gelungen, 33 Spiele zusammenzustellen. Besonders die kreativen Kinder werden diesmal auf ihre Kosten kommen. So gibt es die Möglichkeit Dekostücke zu gestalten, Kuschelpolster und Beanies zu nähen, Leder zu bearbeiten, Blumen zu binden, zu singen, Perlenschmuck zu basteln oder mit dem Bürgermeister zu malen. Aber auch die Sportangebote sind sehr umfangreich. Vom Spaß beim Schwimmen, Beachvolleyball, Fußballgolf, Radeln, Stocksport, Tennis, Tischtennis, Fußball, Mountainbiken, Zehnkampf, Stand-up-Paddle bis zum American Football reicht das vielfältige Spielangebot. Sogar Tiere stehen hoch im Kurs beim Ferienspielabenteuer dieses Jahres. So finden sich ein tierisches Abenteuer bei der Partnerpfote, Alpakas als Delfine der Weide und eine Spezialeinheit mit Pferden im neuen Ferienspielheft.

Anmeldung im Gasthaus Hönigl

Großer Dank gilt den vielen Vereinen und Einzelpersonen, die ein attraktives Programm für einen Halbtag oder sogar einen ganzen Tag samt Übernachtung im Zelt für die Kinder anbieten. Am Montag, 19. Juni, um 18 Uhr sind alle Eltern zur Anmeldung im Gasthaus Hönigl herzlich eingeladen. Um das interessante Angebot möglichst fair an die Kinder zu verteilen, wird ersucht, am ersten Anmeldetag zunächst nur drei Veranstaltungen pro Kind anzumelden. An den nachfolgenden Tagen können weitere Anmeldungen am Gemeindeamt getätigt werden.