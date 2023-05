Debatte über Heizwerk flammt wieder auf

Der Streit zwischen Ex-ÖVP-Stadtrat Christian Marquart und der Liste Für Haag geht in die nächste Runde. Nach der von der Bürgerliste gestarteten Anzeigenflut wegen angeblicher Falschrechnungen bei einigen Gemeindebaustellen, wo kürzlich sämtliche Verfahren gegen Marquart eingestellt wurden, schlägt der Unternehmer nun zurück.

In einer Presseaussendung geht er mit der Bürgerliste bezüglich des 2018 beschlossenen und 2020 geplanten Fernwärmeheizwerks hart ins Gericht. Er wirft ihr „unnötige Verzögerung bei der Errichtung der Fernwärme Haag“ vor, die nun zu „Mehrkosten in Millionenhöhe“ führen könnte. Diese würden sich aus den gestiegenen Baukosten ergeben. Zudem konnte durch den Projektstopp eine Covid 19-Förderung nicht eingereicht werden.

503 Unterschriften gegen das Projekt

Schuld daran sei eine von der Bürgerliste im Jänner 2021 gestartete Kampagne mit Unterschriftenliste gegen das geplante Projekt. „Es ist einfach untragbar, dass so wichtige Projekte wie die Fernwärme Haag durch die Bürgerliste blockiert werden. Anstatt ihren persönlichen Feldzug gegen mich fortzuführen, sollte die Bürgerliste das tun, wofür sie gewählt wurde: Nämlich arbeiten für die Stadt Haag“, greift Marquart zu deutlichen Worten.

Kritik, die an den Bürgerlisten-Mandataren abprallt. „In der Presseaussendung wird so viel gelogen, das kann man nur ignorieren“, stellt Prüfungsausschuss-Obmann Thomas Stockinger klar. Man habe das Projekt nicht verzögert und auch keine Unterschriftenkampagne gestartet. „Das war eine private Initiative rund um die Familie Gabriel“, erklärt Stockinger. Ein Arbeitskreis habe dann verschiedenste Lösungen für die Stadt erarbeitet und auch die Voraussetzungen für ein mögliches Fernwärmeheizwerk vorgeschrieben. Auf Basis dieser Vorgaben wurde ein Fernwärmeprojekt ausgeschrieben.

Großprojekt ist mittlerweile gestorben

Zwei Unternehmen, nämlich die EVN und die Kelag, kamen bei der Ausschreibung schlussendlich in die engere Auswahl. „Diese beiden Angebote liegen nun derzeit beim Bürgermeister für die weitere Bearbeitung“, erklärt Stockinger.

Dem widerspricht Bürgermeister Lukas Michlmayr, denn eine große Fernwärmelösung sei aufgrund des Wegfalls größerer Abnehmer wie dem WET- Wohnungsbau und dem Sicherheitszentrum zurückgestellt worden und wird nicht mehr weiterverfolgt. „Nach Rücksprache mit Martin Huber von der Liste Für Haag wurden die zwei verbliebenen Anbieter aufgrund des fehlenden Standortes eines Nahwärmewerkes angeschrieben und eine Absage ausgesprochen“, erklärt Michlmayr.

Beim Sicherheitszentrum setzt man nun auf eine Wärmepumpe des in Haag angesiedelten Unternehmens Ochsner und man arbeite derzeit auch an der Entwicklung kleinerer Lösungen. So soll die Pfarre laut Michlmayr gemeinsam mit der Stadtgemeinde angehängt werden und Mittelschule, Sonderschule, Kindergarten und Bezirksgericht sollen eine eigene Anlage zur Beheizung bekommen. „Wir werden weiter am Umstieg weg von Öl und Gas arbeiten“, betont der Stadtchef.



