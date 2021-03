Dass eine Haager Fernwärmegesellschaft gegründet werden soll und gemeindeeigene Liegenschaften wie Schulen, Kindergarten oder Bezirksgericht angeschlossen werden, hatte der Haager Gemeinderat im Dezember 2018 einstimmig beschlossen.

Das am Grundstück unterhalb des Seniorenzentrums geplante Biomasseheizwerk erhitzte aber in den letzten Wochen die Gemüter. Die neu gegründete „Bürgerinitiative für eine saubere & zukunftsorientierte Wärmeerzeugung in Haag“ sammelte über 500 Unterschriften, weshalb sich die Betreiber von diesem Standort verabschiedeten.

Am Heizwerk will die Fernwärme Haag GmbH aber festhalten und hat deshalb nun einen neuen Standort präsentiert. Dieser befindet sich bei der Abzweigung von der Haager Straße (B42) Richtung Wolfsbach und ist in Wahrheit nicht wirklich neu. „Diesen Standort haben wir schon zu Beginn des Projekts vor drei Jahren favorisiert“, erklärt Fernwärme-Geschäftsführer Paul Latschenberger.

Hier wäre das Heizwerk auf einem höheren Punkt situiert und die Thematik der Kessellage, die beim Standort unterhalb des Seniorenzentrums kritisiert wurde, kein Thema mehr. Für diesen habe man sich ja vor allem wegen der Synergien mit dem Blaulichtzentrum entschieden, betont Latschenberger, dass die Gemeinde dort 380.000 Euro hätte sparen können.

Betreiber warten auf Okay der Gemeinde

Am neuen Standort wird das Projekt auch deshalb teurer, weil man zu den öffentlichen Gebäuden längere Leitungen brauche. „Diesen Kompromiss gehen wir ein. Wir warten nur auf die Zustimmung der Gemeinde und die Unterfertigung der offiziellen Verträge“, betont Latschenberger. Einen Vorvertrag für den Grundstückskauf gibt es bereits. Zeitlich wäre es möglich, noch heuer mit dem Bau zu beginnen. Und mit der nächsten Heizsaison 2022 könnte das Heizwerk in Betrieb gehen, stellt Latschenberger klar und hofft auf grünes Licht für das Projekt.

Ausschuss-Obmann will keinen Schnellschuss

Wie die Gemeinde nach dem Aufschrei der Bevölkerung zum Projekt Heizwerk an sich und zum neuen Standort steht, dazu wollte sich Bürgermeister Lukas Michlmayr nicht äußern. Er verweist auf den von Martin Huber (Liste für Haag) geleiteten Infrastruktur-Ausschuss. Hier habe man ja zuletzt beschlossen, einen Arbeitskreis zur Thematik der Wärmeerzeugung zu bilden, bei dem auch Stefan Gabriel von der Bürgerinitiative mitarbeiten wird. „Den Arbeitskreis wird es geben – ungeachtet dessen, was da kommt“, stellt Huber klar. Schließlich müsse der Gemeinderat ja die Forderungen der Bürgerinitiative noch behandeln.

Eines ist für Huber klar: „Wenn die Anrainer Nein zu einem Heizwerk sagen, dann muss der Gemeinderat die Meinung akzeptieren und kann nicht dafür stimmen.“ Dass dies dem Grundsatzbeschluss von 2018 widerspricht, wäre für Huber kein Hinderungsgrund. „Es ist ja erlaubt, dass man über die Zeit gescheiter wird.“

Vom Tisch ist das Projekt für Martin Huber noch nicht. „Es ist nicht unmöglich, aber es kommt sicher nicht so schnell. Es soll ja kein Schnellschuss, sondern überlegt sein“, erteilt er dem Wunsch der Betreiber nach einer raschen Zusage eine Abfuhr.