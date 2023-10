Sanierung des Haager Pfarrhofs wird zum Mammutprojekt

Der Pfarrhof ist ein Gebäude mit sehr langer Geschichte und Bautrakten aus dem 15., 17. und 18. Jahrhundert. In den letzten Jahrzehnten wurden immer wieder kleinere Investitionen getätigt, aber nun ist das Gebäude dringend sanierungsbedürftig. „Die Dachplatten sind am Ende. Man kann sie mit der Hand zerreiben“, brachte Pfarrer Helmut Prader bei der öffentlichen Präsentation des Sanierungsprojekts am Freitag ein sehr drastisches Beispiel. Außerdem ist das Gebäude nicht barrierefrei.

Aber nicht nur der Zustand des Pfarrhofs, sondern auch die Größe des Objekts, stellen eine besondere Herausforderung dar. Mit 1.700 Quadratmetern - davon 700 Quadratmeter Gänge - hat der Pfarrhof nämlich in etwa die zehnfache Fläche eines Einfamilienhauses. Außerdem steht er unter Denkmalschutz. Ein Umstand, der die Sanierung natürlich erschwert. „In den letzten zwei Jahren habe ich 300 Stunden für Besprechungen investiert. Allein 17 Besprechungen gab es mit dem Bundesdenkmalamt“, schilderte Prader.

Die notwendigen Arbeiten sind enorm. Das Dach muss erneuert werden, der Dachboden war bisher nicht isoliert. Der überwiegende Teil der 117 Fenster muss erneuert werden. Hier schreibt das Bundesdenkmalamt das Einsetzen von Kastenfenstern vor. Zudem ist das Heizungssystem am Ende. Auch Böden, Fassade und Inneneinrichtung müssen erneuert werden. „Es ist eine Totalbaustelle“, fasste Pfarrer Prader zusammen.

Pfarrsaal übersiedelt ins Erdgeschoß

Die Sanierungsmaßnahmen nutzt man auch zur Umgestaltung. Da der Pfarrsaal im ersten Stock nicht barrierefrei war, wird nun ein neuer und größerer Saal im Erdgeschoß entstehen. Der jetzige Pfarrsaal wird zu einer Winterkapelle umfunktioniert, in der während der Wintermonate die Wochentagsmessen abgehalten werden und die durch einen Aufzug erreichbar ist. Die Kanzlei wird in Richtung Stadtplatz umgesiedelt. Umgestaltungen gibt es auch im Innenhof und Außenbereich, wo das Gebäude von Schmuck Charly abgerissen wird.

Die Kosten für die Sanierung und den Umbau gehen in die Millionen. Die Kosten für den kleineren Teil, nämlich Wohntrakt und Kanzlei, übernimmt wie in allen Pfarren üblich die Diözese. „Genaue Zahlen haben wir da noch nicht, aber da geht es nicht nur um ein paar hunderttausend Euro“, erklärte Helmut Prader bei der Präsentation. 2,4 Millionen Euro hat die Pfarre selbst noch zu stemmen. Mit Eigenleistungen will man diese Summe noch reduzieren. „Das ist zu schaffen, wenn sich jeder mit seinen Fähigkeiten einbringt, die er hat“, appellierte Prader an die Bevölkerung. Von Abbrucharbeiten bis hin zu Facharbeitertätigkeiten und Transporttätigkeiten mit eigenen Traktoren wird jede Hilfe gebraucht.

Mithilfe der Bevölkerung ist gefragt

Unterstützen kann man das Projekt aber auch finanziell. So wird eine Bausteinaktion gestartet, bei der es Bausteine um 25, 50, 100 und 200 Euro zu erwerben gibt. Auch Spenden mittels Einzugsermächtigung sind möglich. Dauer ud Höhe der Spende sind hier frei wählbar. Großspenden ab einer Höhe von 500 Euro können auf ein spezielles Konto überwiesen werden und sind steuerlich absetzbar. Unterstützung und Förderungen gibt es vom Bund, vom Land und von der Gemeinde..

Um Kosten zu sparen, wird die neue Hackschnitzelheizung ein Gemeinschaftsprojekt zwischen Pfarre und Gemeinde werden. Angeschlossen werden auch das Rathaus und das ehemalige Stefflbauer-Haus. „Es gibt derzeit Gespräche mit Betreibern“, erklärt Bürgermeister Lukas Michlmayr dazu. Die Sanierung des Pfarrhofs soll bis spätestens Mitte 2026 abgeschlossen sein.